Torna a sortir a licitació el projecte de galeria de tir de la comissaria de la Guàrdia Urbana de Tarragona

Cap empresa es va presentar al primer concurs públic, motiu pel qual l'Ajuntament va haver de declarar deserta la licitació

Actualitzada 20/10/2023 a les 16:32

L'Ajuntament de Tarragona traurà en els propers dies a licitació, per segona vegada, el projecte de construcció de la galeria de tir a les dependències de la comissaria de la Guàrdia Urbana. Aquesta sala, que actualment forma part del pàrquing dels vehicles oficials, es va dissenyar com a tal quan es va construir la nova caserna inaugurada l'any 2013, però no s'ha arribat a equipar fins ara. El projecte, tot i ser senzill, ha requerit d'una sèrie d'informes de seguretat atenent a les característiques del projecte, que comporten un espai de 25 metres de longitud, totalment insonoritzat, amb una zona freda per a la manipulació de les armes, així com un sistema d'extracció de fums.L'alcalde de Tarragona i responsable de Seguretat Ciutadana, Rubén Viñuales, s'ha mostrat optimista amb aquesta segona licitació ja que «esperem que aquesta vegada el projecte pugui tirar endavant, perquè és clarament una necessitat», la primera es va licitar l'abril de 2023 i va quedar deserta i destaca que la voluntat és «assegurar-nos que es presentin empreses interessades» i per aquest motiu d'una banda «hem incrementat el cost, a la licitació actual serà de 220.500€ i d'altra banda, també hem fet un reajustament del projecte a les necessitats actuals».