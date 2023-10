Tarragona estalvia més de 6 milions de litres d'aigua durant els mesos d'estiu

El consum de la ciutat es manté molt per sota dels màxims exigits dins el Pla Especial de Sequera de l'ACA

Actualitzada 20/10/2023 a les 12:07

Les mesures d'estalvi aprovades per l'Ajuntament de Tarragona durant aquest estiu i la conscienciació ciutadana han donat com a resultat un estalvi en el consum d'aigua durant els mesos de juliol i agost de més de 6.205 m3 a la ciutat, és a dir més de 6 milions de litres d'aigua respecte l'any 2022.



Pla de sequera municipal

Així s'ha comunicat des de la conselleria de Medi Ambient de l'Ajuntament. El seu conseller Guillermo García s'ha mostrat satisfet per la xifra obtinguda i sobretot ha agraït «l'esforç a la ciutadania per evitar-ne el malbaratament». «És un inici positiu, però no és suficient. L'estalvi d'aigua ens l'hem marcat com una prioritat de govern i hem de seguir en aquest camí», ha expressat el conseller de Medi Ambient, qui ha aprofitat per fer una crida a seguir mantenint un consum responsable i ha demanat «no relaxar-se ni deixar enrere els usos restrictius de consum d'aigua ja adquirits ja que la situació d'alerta persisteix».Les principals mesures han estat el tancament total i posteriorment parcial de les dutxes i rentadors de peus a les platges, les restriccions en el reg de jardins i zones verdes municipals, on només s'ha usat l'aigua mínima indispensable, el tancament de les fonts ornamentals o la reformulació d' activitats recreatives amb ús d'aigua com és el cas de la Remullada dins la programació de Sant Magí, reconvertida en Revetlla Il·luminada.Tal com detalla la conselleria de Medi Ambient, Tarragona està i ha estat en tot moment molt per sota dels consums màxims exigits dins el Pla Especial de Sequera. El mes d'agost, mes de major consum de l'any, el consum a la ciutat va ser de 228 litres per habitant per dia, xifra per sota per tant dels màxims exigits en estat d'alerta (fixat en 250 litres/habitant/dia) o fins i tot per sota dels exigits en estat d'excepcionalitat, (fixat en 230 litres/habitant/dia) segons el que marca el pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual de sequera (PES). La última dada obtinguda, la del passat mes de setembre, el consum a la ciutat se situa als 192 litres per habitant per dia, dada inclús per sota de la màxima permesa en estat d'emergència nivell I.La conselleria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona ha redactat el que ha de ser el document definitiu del pla de sequera municipal, després d'incorporar durant aquest estiu les esmenes fetes des de l'ACA. Segons ha expressat el conseller Guillermo García, «en pocs dies Tarragona disposarà d'un pla d'acció adequat a la realitat del municipi que ens permetrà assolir els objectius de gestió davant dels episodis de sequera de manera adequada».