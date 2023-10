La Marina del Port de Tarragona penja el cartell de 'complet' al moll aquesta tardor

Una trentena d'embarcacions de luxe ocupen les instal·lacions, que rebutgen noves incorporacions

Actualitzada 19/10/2023 a les 21:28

El Port Tarraco Marina ha penjat el cartell deal seu recinte. Una trentena de vaixells internacionals han escollit la ciutat per atracar-hi i fer-hi els treballs de manteniment corresponents després de la temporada d'estiu. «Estem plens, ara mateix tenim una trentena d'embarcacions al moll», explica Marc Colls, gerent de Port Tarraco Marina.«Som una marina d'hivern i la tardor és la nostra temporada forta», diu Colls. No hi ha cap vaixell nacional i la presència dels europeus és menor, amb alguns iots de Malta. La majoria d'aquests vaixells tenen més de 40 metres d'eslora i els països d'origen són de l'Orient Mitjà i els Estats Units. «Són de Qatar, Àrabia Saudita i els Emirats Àrabs, tot i que també en tenim molts estatunidencs», comenta Colls.Entre aquests, destaquen set embarcacions que superen els 100 metres d'eslora. «Només hi ha 130 vaixells d'aquesta mida a tot el món. Segurament som el port mediterrani que més n'acull», diu Colls. Les tarifes per una estada de tres mesos per aquestes embarcacions superen els 60.000 euros. Els vaixells solen venir sense passatgers i amb només la tripulació encarregada de les reparacions oportunes. «Molts també es preparen per a la pròxima temporada al Carib», diu Colls.Des del 2018 l'ocupació del moll no ha parat de créixer, però «mai havíem estat així», expressa Colls. Fins i tot, el moll ha hagut de rebutjar peticions d'embarcacions que volien venir a la ciutat. «Hem recol·locat alguns vaixells sobretot als ports de Màlaga i València», diu el gerent. Les reserves per aquests espais se solen fer amb quatre o cinc mesos d'antelació. «Hem intentat buscar una solució als nostres clients, que solen ser molt fidels, però que enguany no han pogut venir», explica Colls.El 80% de les embarcacions es quedaran tot l'hivern al moll. «Tenim poca rotació i quan algun iot marxa, n'entra un altre. Fins al desembre, tindrem molt pocs forats», diu Colls. Segons el gerent, Tarragona és un «bon destí» per aquesta mena de iots. «Logísticament, tenen tots els serveis que necessiten al seu abast», diu. El gerent també destaca la ubicació de la ciutat, en ple mar Mediterrani, com uns dels factors clau d'aquest augment d'estades. «Corre la veu entre els propietaris i cada cop s'animen més a amarrar al nostre moll», conclou Colls.