El festival REC acosta la seva programació a quatre espais de Tarragona

La imatge gràfica l'ha dissenyat Cristina Lavilla

Actualitzada 19/10/2023 a les 20:43

L'arribada del novembre a Tarragona anirà acompanyada d'una nova edició del REC, el festival de cinema internacional de la ciutat. Un dels objectius de llarg recorregut del festival és el d'acostar la programació dels creadors emergents al màxim nombre possible d'espais. Enguany, el certamen programa vint propostes repartides en quatre escenaris diferents del municipi.El CaixaForum, tots els dijous, serà la seu d', un cicle que se centrarà en l'auge del cinema africà. El Teatret del Serrallo oferirà passis previs de lestots els diumenges a partir de les 12 h. El festival transformarà l'espai orientat al mar en una sala de projecció de les mirades més originals de l'escena actual. El Museu d'Art Modern se sumarà al certamen amb l'acollida del programaSerà un programa amb projeccions per públic de totes les edats els diumenges 12 i 19 de novembre a partir de les 11.30 h. L'Espai Jove Kesse obrirà les portes els divendres pel, un cicle de llargmetratges per públic juvenil. Ahir es va presentar la imatge gràfica, feta per Cristina Lavilla,i dissenyadora gràfica nascuda a Tarragona.