El govern de Tarragona rebaixa al 7,4% la proposta d'increment de l'IBI i planteja apujar la taxa de la brossa un 12%

Viñuales manté la voluntat d'apujar l'ICIO un 30% i les tarifes de l'aparcament regulat un 20%, però descarta la bonificació de l'IBI del 90% als clubs esportius i l'eliminació dels abonaments de l'EMT

Actualitzada 19/10/2023 a les 20:08

En cerca d'un acord

El govern municipal de l'Ajuntament de Tarragona, després de dues setmanes de negociacions amb l'oposició de cara a l'aprovació de les ordenances fiscals, ha modificat algunes de les mesures que va plantejar inicialment per augmentar ingressos i reduir la previsió de dèficit de 14 milions d'euros.El canvi més significatiu és la rebaixa de la proposta d'increment de l'Impost de Béns Immobles (IBI) del 20% al 7,4%, que vindria motivada per les exigències dels grups municipals. A banda, l'executiu ha posat noves mesures sobre taula, com l'increment de la taxa de la brossa en un 12% o augmentar del 50% al 150% el recàrrec als pisos que estiguin buits durant més de tres anys, i n'ha descartat d'altres, com bonificar un 90% l'IBI als clubs esportius o suprimir els abonaments de l'EMT.«La proposta d'apujar un 20% l'IBI permetia cobrir gran part de les necessitats pressupostàries», assegurava ahir la consellera d'Hisenda, Isabel Mascaró, qui reconeixia que, després de reunir-se amb l'oposició, han baixat el percentatge inicial a un 7,4%, que és «força inferior a la inflació dels últims 2 anys». L'edil explicava que el govern també té intenció d'eliminar la bonificació de les plaques solars, ja que «el 99% de les sol·licituds són per a habitatges unifamiliars», quan aquest avantatge fiscal està pensat per a blocs de pisos.El govern també ha posat sobre la taula un increment del 12% de la taxa de recollida d'escombraries, que permetria «cobrir de manera efectiva el cost real del servei», que és un requisit que marca la Llei de Residus. Mascaró, qui assegurava que només suposarà entre un i dos euros més al mes per llar, assegurava que tot el que s'obtingui amb aquesta pujada s'haurà d'invertir en la incineradora de residus.D'altra banda, la consellera anunciava que el govern vol impulsar una tarifa social reduïda de la taxa de la brossa. A banda d'aquestes novetats, l'alcalde, Rubén Viñuales, ha mantingut alguns dels punts del primer paquet de mesures que va presentar. És el cas de la pujada de l'ICIO en un 30%. El gravamen passaria del 3,07% al 4%, que és «el màxim legal», segons Mascaró. Els socialistes, a més, mantenen la voluntat d'augmentar un 20% les tarifes de la zona d'aparcament regulat.L'edil, que apuntava que aquestes mesures permetran incrementar els ingressos en 6,8 milions d'euros, assegurava que l'equip de govern manté «la porta oberta a negociacions». Aquestes converses amb l'oposició s'allargaran fins al novembre, quan s'hauran d'aprovar els pressupostos del 2024, ja que faltarien encara 7,2 milions d'euros per arribar als 14 que necessita l'Ajuntament per quadrar comptes. «Sortirà de mesures pressupostàries de contenció, racionalització i eficiència», indicava Mascaró, qui afegia que les possibles retallades que s'hagin de fer es negociaran un cop estiguin aprovades les ordenances fiscals.La decisió del govern d'abaixar a un 7,4% el possible augment de l'IBI podria facilitar acords amb els grups de l'oposició. En el cas d'ECP, el seu portaveu, Jordi Collado, celebra que «s'hagi imposat el sentit comú i hagin tingut efecte les converses que s'han mantingut». Tot i això, el conseller assegura que «queda molt camí per recórrer, ja que el govern encara ens ha de respondre a moltes altres peticions que hem fet».Jordi Sendra, portaveu de Junts, també afirma que «les negociacions per minimitzar la pujada de l'IBI i que no s'eliminin els abonaments de l'EMT han donat els seus fruits». «Hem avançat molt amb relació a les propostes desorbitades de l'inici», afegia. Per la seva banda, Maria Roig, portaveu d'ERC, afirma que «les ordenances fiscals que ha presentat el govern estan molt allunyades del que trobem acceptable. El límit d'increment de l'IBI és el 3,5% i no hi haurà canvis si les propostes definitives són aquestes».Qui tampoc valora positivament les mesures és Maria Mercè Martorell, portaveu del PP, qui continua considerant que «la pujada de l'IBI, la taxa de les escombraries i la tarifa de la zona blava que planteja el govern és excessiva. No pots ofegar més la ciutadania». Javier Gómez, portaveu de Vox, també hi està en contra: «Continuem amb el nostre no rotund a la pujada d'impostos. Viñuales va proposar com a única opció apujar l'IBI un 20% per acabar baixant-lo al 7,4% i erigir-se com el salvador».Les mesures que va anunciar ahir Mascaró es debatran el dilluns en una comissió informativa d'Hisenda, on es decidirà si aquestes es porten al ple del 26 d'octubre. Fins a aquell dia, el govern continuarà negociant amb els grups de l'oposició a la cerca d'un acord que permeti aprovar la seva proposta d'increment d'impostos.