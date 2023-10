El cementiri de Tarragona amplia l'horari per Tots Sants 2023

Del 23 d'octubre fins al 2 de novembre, el recinte funerari romandrà obert ininterrompudament des de les 9 h. fins a les 18 h.

El cementiri de Tarragona, propietat de la, es prepara un any més per a la celebració de la festivitat de Tots Sants del pròxim 1 de novembre amb l'ampliació de l'horari d'obertura al públic i l'habilitació d'una segona entrada per als dies de més afluència.Enguany, del 23 d'octubre fins al 2 de novembre, el recinte funerari romandrà obert ininterrompudament des de les 9 h fins a les 18 h per tal de facilitar l'afluència de visitants.Pel que fa als accessos, del 28 d'octubre a l'1 de novembre també es podrà entrar al cementiri per la porta del Camí del Llorito (davant del pàrquing dissuasiu) en horari de 9 h a 18 h i, el dia 2 de novembre, de 9 h a 14 h. L'objectiu d'aquesta segona entrada és facilitar l'accés a les persones amb mobilitat limitada i alhora descongestionar l'entrada principal.Com sempre, a l'entrada principal del cementiri els visitants trobaran un codi QR per consultar i cercar la ubicació de les persones inhumades.El cementiri també posa a disposició de les persones amb mobilitat reduïda cinc cadires elèctriques.El dia 1 de novembre a les 16 h s'oficiarà el Sant Rosari, a la capella del mateix cementiri, i el dia 2, la diada dels fidels difunts, s'oficiarà la Santa Missa a les 9 h (en català), a les 10 h (en castellà) i a les 12 h (en català).Per tercer any consecutiu i de la mà de, el dia 1 de novembre a les 12 h a la plaça central del cementiri, tindrà lloc el concert musical Recital pel record, una mostra de respecte als difunts i un acompanyament a les famílies que visitin el cementiri aquest dia.