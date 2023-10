Desarticulen una gran organització criminal de trànsit de cocaïna amb vincles a Tarragona

La matinada de dimarts, agents policials van irrompre en una setantena de domicilis, 40 a Palma i 33 a Barcelona i Tarragona, efectuant 62 detencions

Actualitzada 20/10/2023 a les 14:07

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desarticulat la major organització criminal dedicada a distribuir cocaïna a les Balears, procedent de Catalunya. La droga s'enviava a les illes camuflada en camions de repartiment d'altres productes legals, que arribaven amb vaixell a Palma i Alcúdia. El cas s'ha desenvolupat en quatre fases i ha finalitzat amb 72 persones detingudes. La darrera actuació es va fer dimarts passat i va permetre arrestar 33 individus a la província de Barcelona i 29 a Palma. La policia ha desmantellat tres laboratoris on es processava droga ubicats a l'àrea de Barcelona. Ha comissat 1.100 litres de diferents líquids impregnats amb cocaïna, 485 quilos de polpa de fruita barrejada amb aquesta substància i 460.000 euros.



Droga camuflada en camions amb productes legals

72 detinguts i tres laboratoris desmantellats

63 quilos de cocaïna en paquets i 90 quilos de ketamina

Els líders de l'organització destacaven per portar un alt nivell de vida i disposat de cotxes i cases de luxe. Alguns dels grups criminals d'origen sud-americà que integraven l'organització tenien connexions amb narcos gallecs i francesos.

La investigació es va iniciar a Palma a principis de l'estiu del 2022, quan agents de paisà van detectar tres germans d'origen dominicà que dirigien el trànsit de cocaïna entre els locals d'oci del barri de Gomila.Després de diversos mesos de recerca la policia va identificar el responsable d'una organització criminal dedicada a la compra d'aquesta droga en quantitats importants que al seu torn la subministrava diàriament a tres clans assentats a Son Banya. Es tracta dels clans de l'Ove, el cap del qual està a la recerca des de fa anys per ordre de l'Audiència Provincial; el de la Pipi, el líder del qual està a la recerca també; i del Cabrero, que va sortir de presó fa menys de dos anys.Els agents van aconseguir identificar un altre líder que dirigia la venda de cocaïna a la zona de Verge de Lluc, també a Palma, i que rebia dues vegades per setmana diversos quilos d'estupefaent per part de camioners d'empreses legals procedents de Barcelona.La investigació policial va detectar l'existència d'una autèntica organització criminal fortament establerta des de fa sis anys, integrada per una dotzena de conductors de tràilers que introduïen deu quilograms setmanals entre Mallorca, Eivissa i Menorca.El líder de l'organització criminal dirigia el trànsit de cocaïna entre xarxes colombianes i dominicanes distribuïdes per diferents ciutats catalanes. Camuflaven la droga entre els productes legals que transportaven alguns camioners a les illes Balears i tornaven carregats de diners en efectiu a la ciutat comtal per pagar els distribuïdors al port de Barcelona. Cada camioner obtenia un sou extra de 2.000 euros setmanals.L'organització mantenia una dura disciplina interna i un hermetisme extrem, amb un clar repartiment de tasques i jerarquia entre els membres. Usaven conductors de camions que aprofitaven la seva feina en empreses legals de transport per efectuar els lliuraments sense que coneguessin l'activitat il·lícita dels seus treballadors. Els conductors que s'endarrerien als lliuraments es quedaven sense participar dels beneficis de la setmana següent.Els investigadors van detectar més de quatre línies independents de subministrament, l'origen mateix del qual era introduït des de Sud-amèrica al port de mercaderies de València i Barcelona, on es repartia entre els camioners.Les vigilàncies sobre els conductors van fer visible l'aparició de més d'una desena de grups criminals que havien estat investigats en el passat sense haver determinat com introduïen la cocaïna a les Illes Balears.La investigació s'ha desenvolupat en diverses fases, a les tres primeres es va aconseguir detenir deu persones a València, Alcúdia i Palma que s'encarregaven de fer els lliuraments.La matinada de dimarts, agents de la policia judicial de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van irrompre en una setantena de domicilis, 40 a Palma i 33 a Barcelona i Tarragona, on es van efectuar 62 detencions més. Tots els arrestats són d'origen colombià, dominicà i espanyol i en edats compreses entre els 20 i els 50 anys. En total sumen 72 detinguts a les quatre fases de la investigació, tots ells com a presumptes autors de pertinença a organització criminal i tràfic de drogues.En el marc del cas, la policia ha desmantellat tres laboratoris de processament, extracció i producció de cocaïna, on a més de comissar tota la maquinària i aparells necessaris s'han intervingut 485 quilos de polpa de fruita amb cocaïna, així com 1.100 litres de diferents líquids impregnats amb cocaïna. S'està esperant separar les diferents substàncies per determinar el pes exacte de cocaïna que s'ha intervingut als laboratoris, si bé els investigadors estimen que un cop processat poden rondar els 1.100 quilos.A més, s'han intervingut 63 quilos de cocaïna que estava compactada en paquets en forma de totxo per distribuir-se a les illes. També 90 quilos de ketamina, 3.300 pastilles d'èxtasi, diferents quantitats de marihuana i haixix, 460.000 euros en efectiu, nou vehicles, diverses armes de foc i 500 quilos de substància de tall. Igualment, s'han confiscat quinze galls de raça combatent espanyol, dos lloros Amazones i quatre gossos.