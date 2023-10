Localitzada una granada de morter intacta a la platja Llarga de Tarragona

L'artefacte, destruït per la Guàrdia Civil, estava a 8 metres de la costa i submergit a 80 cm de profunditat

19/10/2023 a les 12:44

Després de rebre l'avís per part de la Guàrdia Urbana de Tarragona, efectius de l'equip de desactivació d'explosius (EDEX) de la Guàrdia Civil van localitzar una granada de morter amb la càrrega intacta a la platja Llarga de la ciutat.Els fets, tot i que s'han donat a conéixer aquest dijous, van tenir lloc el passat 13 d'octubre. Quan es va fer la troballa, el Centro Operativo de Servicios (COS) va activar el protocol previst, avisant la comandància naval de Tarragona i al servei de la Guàrdia Civil, que van traslladar l'artefacte de lloc per posteriorment destruir-lo.La bomba es trobava a uns 8 metres de distància de la costa i submergida a 80 cm de profunditat. L'artefacte va ser identificat com una granada de mortera, sistema 'Valero'. Un model de 1933, de 81 cm que estava sense detonar, amb la càrrega íntegra, tot i que en un estat de degradació per oxidació.