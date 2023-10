Les joves cambres de Catalunya es citen a Tarragona

La Jove Cambra de Tarragona organitza el 55è Congrés Nacional de Joves Cambres del 20 al 22 d'octubre

Actualitzada 19/10/2023 a les 12:06

Tarragona acollirà a partir de demà, 20 d'octubre i fins dissabte el Congrés Nacional de les Joves Cambres (JCI) de Catalunya. Durant la trobada s'escollirà el pròxim president de la JCI Catalunya, que presumiblement serà Raül Gil, passat president de la Jove Cambra de Tarragona. Per un altre costat, la iniciativa comptarà amb un concurs de debat i formacions d'alt nivell en oratòria i pensament creatiu, aquesta darrera a càrrec de Rianne Kamphuisen, vicepresidenta mundial de la JCI.El president de la JCI Tarragona, Alex Riba, destaca l'impacte positiu que té el Congrés per a la ciutat: «És un orgull poder organitzar un Congrés Nacional a Tarragona i donar a conèixer les potencialitats de la nostra ciutat a joves líders d'arreu de Catalunya».En la seva 55a edició, el congrés serveix per a determinar el futur immediat de la Jove Cambra tot i que l'esdeveniment també compta amb activitats lúdiques com una ruta turística per Tarragona, un sopar de gala i fins i tot un tast de vermut, amb la col·laboració de Vermuts Miró i l'hotel Tarraco Park, on es duu a terme la iniciativa.