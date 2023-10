La Capona celebrarà una xocolatada per commemorar el primer aniversari de la reobertura

Serà dissabte a partir de les 18 hores, i posarà el colofó a una setmana plena d'actes amb presentacions, conta contes i un concert gratuït

Actualitzada 19/10/2023 a les 17:26

Una nova edició del Jazz entre Llibres

Conta contes, xocolatada i cistella literària

Aquest dijous, 19 d'octubre, es compleix un any de la reobertura de La Capona. La cooperativa Combinats, que gestiona la llibreria des de l'any 2022, vol celebrar la fita amb la ciutadania i les sòcies del grup de consum, ens que va fer possible tornar a aixecar la persiana gràcies a les compres a futur de més d'un centenar de persones. Dissabte a partir de les 18 hores se celebrarà una xocolatada a les portes del número 43 del carrer Gasòmetre, que posarà la cirereta a una setmana farcida d'actes.Aquest divendres serà el torn per a la música. A partir de les 19.30 hores començarà una nova edició del cicle Jazz entre Llibres, iniciat al febrer i que té com a objectiu donar cabuda a la música en l'entorn literari. La compositora granollerina Non Jambi i el músic torrenc Jordi Pitarch fusionaran l'indie, el pop i el folk per donar forma a sentiments i vivències. L'entrada serà lliure fins a completar l'aforament.Dissabte ha estat el dia escollit per posar la cirereta a una setmana de celebració. A partir de les 17 hores tindrà lloc una nova activitat de conta contes a la planta inferior de la llibreria, que cerca crear records compartits amb les persones més petites de casa a través de les històries i els contes. Tot seguit, a partir de les 18 hores, tothom que s'acosti a La Capona podrà gaudir d'un got de xocolata i una porció de coca, gràcies a la col·laboració amb la Pastisseria Velvet.Durant la xocolatada, l'equip de Combinats farà una valoració del primer any de la llibreria en la nova etapa i explicarà els objectius per aquest nou curs. A més, també s'entregarà una cistella literària, que se sortejarà entre les persones sòcies del grup de consum.