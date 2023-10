ERC es planta en el 3,5% de pujada d'IBI i obliga Viñuales a buscar suport en ECP

Els republicans ofereixen la seva abstenció en aquest topall, però a canvi de 20 condicions

Actualitzada 18/10/2023 a les 21:28

No entrar en una subhasta

El grup municipal d'Esquerra Republicana es manté inamovible en les negociacions amb el govern socialista per aprovar les ordenances fiscals. Ahir, es va produir una nova reunió entre l'executiu i ERC, on els republicans van mantenir la seva postura de no apujar l'IBI més d'un 3,5%, una xifra considerablement inferior al 20% que proposava en un inici l'alcalde, Rubén Viñuales.Si el batlle vol aconseguir l'abstenció d'Esquerra de cara al ple del 26 d'octubre per possibilitar un increment d'impostos i taxes, no només haurà de respectar aquest topall, sinó també s'haurà d'acceptar les 20 condicions que ha posat sobre la taula el grup majoritari de l'oposició. L'enroc d'ERC ha portat Viñuales a buscar el suport d'altres formacions, com és el cas d'En Comú Podem.El topall del 3,5% que marca ERC no serà gratuït, ja que els republicans demanen, entre d'altres, una partida d'1 milió d'euros per comprar habitatge per SMHAUSA, reparar els locals de les associacions de veïns, fer realitat el centre cívic de Santiyán i tirar endavant el de Llevant a l'entrada de la Ciutat de Repòs. També han exigit que s'executin els carrils bici previstos a la ciutat, es realitzi la pacificació del tram Unió-Prim-Apodaca, es faci el Pla d'accessibilitat o que no s'eliminin els abonaments de l'EMT. D'altra banda, reclamen que els socialistes tirin endavant projectes pendents de l'anterior govern, com l'aparcament dissuasiu de la Floresta o els parcs multiesportius de Sant Pere i Sant Pau i Ponent.ERC s'aferra a l'increment màxim del 3,5%, que consideren que és el més raonable perquè és el mateix que el de l'IPC. A més, els republicans veurien injustificada una pujada superior. Esquerra, qui manté que l'Ajuntament no està en risc de «fallida» , hauria expressat durant la reunió que el forat de 14 milions d'euros s'ha de tapar a través d'una bona gestió pressupostària i no amb un increment desmesurat de l'IBI, que es podria apujar progressivament al llarg del mandat.Esquerra no està disposada a entrar en una subhasta sobre l'IBI, així que tanca la porta totalment a qualsevol xifra superior al 3,5%. Tampoc vol entrar en aquest «joc d'anar fent ofertes» En Comú Podem, amb qui el govern intenta acostar postures per arribar a un possible acord per aprovar les ordenances fiscals.Tot i que en aquest principi de mandat els comuns apuntaven a ser un potencial soci de govern per als socialistes, el cert és que la relació entre Viñuales i el portaveu d'ECP, Jordi Collado, s'ha anat refredant, arran de les negociacions pel paquet de mesures proposat pel batlle per reduir el dèficit de 14 milions d'euros que preveu per al 2024.Ahir, després de dues setmanes amb les converses congelades, es van tornar a reunir els comuns i els socialistes. La trobada, però, no va servir per desencallar la desavinença entre ambdues formacions. Segons ha pogut saber diari més, En Comú Podem no va sortir satisfeta perquè considera que no s'han tingut en compte les mesures que van suggerir a Viñuales, més enllà de rebaixar el possible increment de l'IBI.Moments abans de la reunió, en una compareixença davant els mitjans, Jordi Collado expressava la seva «decepció per la manera de negociar del govern». «No és responsabilitat de l'últim grup, en nombre de consellers, posar solucions sobre la taula» afegia el conseller, qui apuntava que, tot i això, «n'hem posat més de 20». Viñuales haurà de suar de valent si vol aconseguir els vots a favor d'ECP, que haurien de venir acompanyades del suport de Junts per Cataluna per poder tirar endavant la modificació de les ordenances fiscals.En el cas que ECP voti en contra i Esquerra, finalment, s'abstingués també faria falta l'abstenció de Junts, ja que Vox i el PP ja han manifestat la seva oposició a apujar impostos. De moment, les negociacions de Viñuales amb Sendra van ben encaminades. El veritable repte serà trobar el suport d'En Comú Podem si es descarta l'opció d'ERC.