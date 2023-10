El govern de Tarragona rebaixa la proposta d'increment d'IBI del 20% al 7,4%

Amb l'augment d'impostos el PSC espera recaptar 6,8 MEUR més, però per al nou pressupost manquen 14 MEUR

Actualitzada 19/10/2023 a les 13:14

El govern de Tarragona ha rebaixat la proposta d'increment d'IBI per l'any que ve del 20% que va anunciar fa dues setmanes a un 7,4%. La consellera d'Hisenda, Isabel Mascaró, ha explicat que estan en converses amb els grups de l'oposició per tal d'aprovar les ordenances en el ple del pròxim dijous. Fruit d'això també s'han suprimit propostes inicials del PSC, com la retirada d'alguns abonaments per als busos municipals o la pujada de preus dels pàrquings municipals.Segons els socialistes per elaborar el pressupost del 2024 manquen 14 MEUR i amb la pujada d'impostos que han posat damunt la taula se'n recaptarien 6,8. La resta caldrà trobar-los a partir de retallar despeses, si bé Mascaró ha assegurat que no volen tocar serveis essencials.