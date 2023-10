Dos contenidors de color rosa a Tarragona per recaptar fons per la lluita contra el càncer de mama

A la ciutat n'hi haurà dos contenidors durant un mes, el primer està ja instal·lat a la Vall de l'Arrabassada

Actualitzada 19/10/2023 a les 15:02

Una nova campanya solidària ha arribat a Tarragona i està emmarcada en el Dia Internacional contra el càncer de mama que se celebra avui 19 d'octubre i que comporta, per part d'Ecovidrio, la instal·lació de contenidors gegants de color rosa que, quan s'omplin, els beneficis es destinaran a la investigació de la lluita contra aquesta malaltia. A Tarragona n'hi haurà dos durant un mes, el primer està ja instal·lat a la Vall de l'Arrabassada, mentre que el segon encara resta per definir la ubicació.Sota el nom «Recicla el vidre per elles», l'Ajuntament s'ha volgut sumar a aquesta bona iniciativa i la consellera ha volgut destacar que «Tarragona és entre les 140 ciutats que participem per una causa tan noble i tan important» i ha reiterat «farem sempre tot el que calgui per ajudar a erradicar aquesta malaltia». Orts ha agraït una vegada més la proposta i ha fet una crida a tothom «a dipositar el vidre dins aquests contenidors roses mentre duri la campanya».