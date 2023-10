Aquestes són les restriccions de trànsit a Tarragona per la Women Race El Corte Inglés del diumenge

La 8a Women Race El Corte Inglés torna a Tarragona aquest diumenge batent un rècord històric amb un augment del 15% de participació respecte a l'any passat. Més de 2.500 corredores participaran en aquesta carrera solidària, els beneficis de la qual es destinen a l'Associació Contra el Càncer de Tarragona. Del total d'inscripcions, cal destacar també la participació masculina i la transversalitat de les edats dels participants, que prendran la sortida aquest diumenge a partir de les 9.30 hores, a la rambla del President Companys, davant d'El Corte Inglés.



El recorregut de la cursa provocarà restriccions de trànsit tant pels carrers com dels accessos als pàrquings per on passa el circuit. La circulació es restablirà amb el pas de la cursa. Els carrers afectats són:Rambla President Lluís Companys - plaça Imperial Tàrraco - Rambla Nova - carrer del Comte de Rius - Rambla Vella - Via de l'Imperi Romà - Portal del Roser -plaça de Pallol - carrer dels Cavallers -carrer de Comte - carrer de Misser Sitges - carrer d'en Mediona - plaça d'en Ripoll - carrer d'en Riudecols - carrer dels Cavallers - carrer de la Nau - carrer de la Destral - carrer de les Cuirateries - carrer d'en Vilarroma - carrer de la Nau - Baixada de la Pescateria - carrer del Cos del Bou - plaça de la Font - carrer Sant Fructuós - carrer del Comte de Rius - Rambla. Nova - plaça Imperial Tàrraco - Rambla President Lluís Companys.L'Associació Contra el Càncer a Tarragona torna a ser la beneficiària de la recaptació de la 8a Women Race El Corte Inglés. Aquesta entitat dedica els seus esforços a detectar àrees de millora del càncer de manera integral i multidisciplinària. Integra pacients, familiars, voluntaris i professionals que treballen units per a prevenir, sensibilitzar, acompanyar les persones afectades i finançar projectes de recerca oncològica que permetin un diagnòstic i tractament de la malaltia millors. Estructurada en 52 seus provincials, es troba present a més de 2.000 localitats; compta amb més de 31.000 persones voluntàries, prop de 600.000 socis i més de 1.100 professionals. Lidera la recerca oncològica a través de la Fundació Científica, i des del 2011 ha invertit més de 104 milions d'euros en 565 projectes.