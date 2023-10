Un estudi dut a terme a Tarragona identifica els canvis moleculars en pacients amb covid greu

La investigació conclou que la malaltia altera mecanismes com la coagulació de la sang o la producció de lípids

Actualitzada 18/10/2023 a les 16:32

Un estudi dut a terme pel Grup de Recerca en Infecció i Immunitat (INIM) i liderat pels doctors Anna Rull i Joaquim Peraire, de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, ha permès conèixer els canvis que a nivell molecular es produeixen quan una persona contrau el virus de la covid-19 i desenvolupa una simptomatologia greu.Algunes de les complicacions que aquest tipus de pacients presenten i que acaben perjudicant la seva qualitat de vida són conseqüència d'alteracions en mecanismes que són clau per al bon funcionament de l'organisme, com ara el que regula la coagulació de la sang o els relacionats amb el metabolisme general o el de la producció de lípids.Un desequilibri en aquests dos últims processos, per exemple, pot acabar debilitant significativament el sistema immunitari de la persona ja que aquestes cèl·lules deixen de fer la seva funció protectora i de defensa davant d'infeccions. L'estudi ha comparat dos grups de pacients: un amb simptomatologia lleu i un altre amb complicacions greus, per tal de comprendre els canvis moleculars i els patrons que segueixen quan un pacient amb covid empitjora fins a estar greu.El descobriment dels patrons moleculars subjacents en l'alteració d'aquests mecanismes permetrà tractar aquests pacients de forma més efectiva i personalitzada. Alhora també servirà per tenir una major comprensió davant de pandèmies causades per virus similars que en un futur es puguin produir.D'altra banda, també ajudarà a entendre millor les causes que hi ha darrera del que es coneix com la Long Covid19, una síndrome reconeguda per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) que pateixen determinades persones després d'haver passat el virus i que presenten símptomes com ara la fatiga crònica, problemes gastrointestinals o dificultats relacionades amb l'aparell neuromotor.