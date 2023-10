Tarragona, una de les províncies de l'Estat on més cau la natalitat

La província, amb una caiguda de la natalitat del 7,42%, duplica la caiguda mitjana dels naixements a Espanya

Actualitzada 18/10/2023 a les 17:03

A Espanya van néixer en els vuit primers mesos d'enguany un total de 211.077 nadons, una mitjana de 869 al dia, la qual cosa suposa un descens del 3,15% respecte al mateix període de 2022, segons l'Estimació Mensual de Naixements publicada aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquest descens, general a tots els territoris, es va duplicar en comunitats del nord com Astúries (-8,67%), Cantàbria (-7,21%) i Navarra (-6,92%) i en canvi va ser més lleu a la Comunitat Valenciana (-0,76%) i Madrid (-1,04%).Entre les caigudes del nombre de naixements destaquen les de Melilla (-14,26%) i Ceuta (-10,66%). En tot cas, enfront del descens generalitzat dels naixements van sobresortir algunes comunitats que van repuntar lleugerament, com Madrid a l'agost, que va registrar un 1,8% més que en el mateix mes de l'any passat. Al juliol va ser Galícia la que va millorar les seves dades respecte a aquest mes de 2022, un 1%, i al juny ho van fer quatre comunitats: Extremadura (6,1%), Cantàbria (5,2%), la Comunitat Valenciana (1,9%) i Galícia (1,3%).Al maig van pujar els naixements en comparació amb aquest mes de 2022 un 6,5% a Canàries, un 5,7% a Extremadura i un 2,1% a la Comunitat Valenciana, i al mes d'abril van registrar increments Navarra (6,6%), Extremadura (3,0%), Galícia (2,5%), País Basc i Castella-la Manxa (0,7% totes dues) i Catalunya (0,2%).Al març van augmentar els naixements respecte a l'any anterior a Cantàbria (8,7%), Castella-la Manxa (5,4%), Canàries (2,4%) i Aragó (0,9%); al febrer a Aragó (8,0%), Murcia (3,9%), Madrid (3,4%), la Comunitat Valenciana (2,0%) i Galícia (1,3%); i al gener a Canàries (2,2%), Castella i Lleó (1,7%) i Catalunya (0,8%).Per províncies, només set van tenir més naixements en els vuit primers mesos d'enguany que en el mateix període de 2022: Osca (12,40%), Segòvia (3,87%), Lugo (1,24%), València/València (0,94%), Castelló/Castelló (0,77%), Guipúscoa (0,53%) i Zamora (0,22%). Per contra, vuit províncies van duplicar o més la caiguda dels naixements fins a l'agost: Palència (-16,00%), Teruel (-14,42%), Ávila (-10,97%), Astúries (-8,66%), Tarragona (-7,42%), Cantàbria (-7,20%), Navarra (-6,91%) i Ciudad Real (-6,86%).