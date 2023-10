Mishima actuarà a Tarragona el 16 de desembre

El concert es realitzarà a la Sala Zero

Mishima ampliarà per Nadal el seu tradicional concert a l'Apolo amb cinc actuacions fora de Barcelona. A més de la tradicional cita el 22 de desembre a la ciutat comtal, s'hi afegirà un concert a L'Atlàntida de Vic (15 de desembre), la sala Zero de Tarragona (16 de desembre), el Loco Club de València (28 de desembre), La Mirona de Salt (29 de desembre) i el Cafè del Teatre de Lleida (30 de desembre).Les entrades pels concert de la banda liderada per David Carabén ja estan a la venda. L'anunci coincideix amb l'estrena -un any i mig després de la publicació de 'L'aigua clara' (TRIS, 2022)- del videoclip de 'Mia Khalifa', dirigit per Artur Tort i protagonitzat pel mateix Carabén i Flora Saura.