'Mamapop' s'estrenarà a Tarragona amb un espectacle centrat en els grans musicals de la història

El concert solidari, que se celebrarà el 2 de desembre, destinarà els beneficis a l'IISPV per a la investigació del càncer de mama

Actualitzada 18/10/2023 a les 15:24

El concert solidari 'Mamapop' arribarà, per primera vegada, a Tarragona el pròxim 2 de desembre amb un espectacle centrat en els grans musicals de la història. Nou cantants solistes i una quarantena de ballarins interpretaran temes d'estils ben diversos com Mamma Mia!, Grease o Footloose, entre altres.L'objectiu del certamen és destinar tots els beneficis aconseguits a la investigació pel càncer de mama. En aquesta ocasió, aniran a l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV). La 8a 'Mamapop' s'estrena a Tarragona després d'haver celebrat set edicions a Lleida i tres a Andorra, en què s'han recaptat 192.000 euros. Els organitzadors ja han posat a la venda més d'un miler d'entrades.El director de l'IISPV, Joan Vendrell, ha subratllat la importància que la ciutadania col·labori en iniciatives solidàries com aquesta, ja que «permeten seguir avançant en la recerca de les malalties amb una elevada prevalença i un gran impacte social, com el càncer de mama».