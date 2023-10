La primera fase d'ampliació del CAP La Granja finalitzarà al desembre

Aquesta permetrà la reubicació de diverses seccions del centre, però queda pendent si això resoldrà els problemes presents

Les demandes continuen

La primera fase d'obres per a l'ampliació del CAP La Granja està a punt de finalitzar. Concretament, des de l'Institut Català de la Salut al Camp de Tarragona, afirmen que les obres s'enllestiran la primera quinzena de desembre. Aquesta primera fase, que es va iniciar el passat juny, inclou l'ampliació i reubicació de Pediatria, Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR), rehabilitació, consultes de medicina general i sala d'activitats comunitàries, així com la inclusió del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Aquests serveis es troben actualment en zones del CAP o en barracons externs, que es van instal·lar per atendre l'excés demanda al centre.La vicepresidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT), Lídia Fernández, qui també representa l'entitat en les reunions que s'han anat fent amb membres de l'equip del CAP La Granja, explica que, fins ara, les obres no han causat problemes greus: «Els nous mòduls s'estan construint en un altre lloc, i després els desplacen fins aquí», explica. El president de la Comissió de Veïns dels Barris de Ponent, Manuel Martín Bravo, reitera aquesta afirmació, tot i que creu que possiblement, a causa de l'ampliació, el CAP antic s'haurà de reformar, i llavors sí que aquestes obres molestarien.Tot i l'actual ampliació del centre sanitari, exigida pels veïns a causa de l'excés de demanda que rebia, hi ha certes qüestions que encara queden per resoldre. Així ho explica Lídia Fernández, qui ha mantingut reunions amb l'equip mèdic del CAP La Granja des de fa més de quatre anys. Explica que en aquestes trobades resolen les diferents problemàtiques amb què es troba el CAP. Posa d'exemple l'estiu, quan el centre sanitari es va comprometre a què no hi hagués tantes llistes d'espera amb les substitucions estivals. També tracten qüestions relacionades amb la postpandèmia, com el retorn de la presencialitat a les consultes.Tot i això, Fernández remarca que un dels problemes principals que queden per solucionar és la conversió del CAP en un centre d'urgències d'atenció primària (CUAP): «Ara amb l'ampliació ho estem tornant a demanar, principalment per a descongestionar l'Hospital Joan XXIII». D'altra banda, també reclamen un augment del personal, i més sabent que malgrat l'ampliació, d'entrada no s'ha previst contractar més professionals, segons les declaracions que va fer el conseller de Salut, Manel Balcells, ara fa un any. Fernández remarca que això és competència de la Generalitat, i que «s'han d'aplicar mesures per a augmentar les places».Aquesta també és una de les demandes de la Comissió de Veïns dels Barris de Ponent. Els membres d'aquesta entitat es concentren l'últim dimecres de cada mes a les portes del centre sanitari per a expressar les seves queixes. Manuel Martín Bravo expressa que «ho continuarem fent fins que l'ampliació estigui en funcionament, i després ja veurem». D'altra banda, a vegades també se situen a la porta d'entrada del CAP per a recollir les opinions de la gent respecte al que queda per millorar. La segona fase d'obres es durà a terme el 2024, però encara s'ha de redactar el projecte i publicar el concurs.