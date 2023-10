La data per aprovar les ordenances fiscals a Tarragona s'avança al 26 d'octubre

El Govern i l'oposició continuen negociant

Actualitzada 17/10/2023 a les 20:35

El marge temporal per negociar les ordenances fiscals cada cop és més petit. No només perquè passen els dies sense la concreció d'un acord que permeti al govern municipal aprovar les mesures que ha suggerit l'alcalde, Rubén Viñuales, per evitar la «fallida», sinó també perquè s'ha avançat el dia del ple extraordinari en què es debatrà les modificacions dels impostos i taxes. En un principi, la data marcada era el divendres 27 d'octubre, però, finalment, serà el dijous 26. Abans d'arribar al moment de la veritat, els socialistes esgotaran totes les vies possibles per assegurar-se l'aprovació de les ordenances fiscals per al 2024.La pujada de l'IBI centra les negociacions entre el govern i els grups de l'oposició, que s'han oposat rotundament a l'increment del 20% que proposa Viñuales. El darrer a pronunciar-se ha estat ERC, que es va reunir dilluns passat amb l'executiu per exposar-li les seves condicions. Els republicans només acceptarien un augment del 3,5%, que és l'índex de pujada de l'IPC. Per la seva banda, Junts avalaria fins a un 15% d'increment. El govern té clar que no compta amb el suport del PP ni el de Vox, que s'han negat a apujar impostos. Viñuales tampoc està trobant complicitat per part d'En Comú Podem, que ha congelat les negociacions, a l'espera d'una proposta en ferm del govern.En el ple extraordinari del 26 d'octubre també es debatran dues mesures suggerides per Viñuales: la bonificació del 90% de l'IBI als clubs esportius de més de 40 anys i la derogació dels avantatges fiscals per la instal·lació de plaques solars. Abans, però, aquests hauran de passar per una comissió informativa d'Hisenda. La intenció de l'alcalde era portar-los al ple d'aquest divendres, però, per qüestió de temps, no arribarà fins al de la setmana vinent.