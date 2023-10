Jordi Sendra (Junts) vol acabar amb la cita prèvia definitivament

El conseller portaveu del Grup Municipal Junts per Catalunya presentarà al consell plenari d'aquest divendres una moció

Actualitzada 18/10/2023 a les 13:42

La cita prèvia ha estat, durant la pandèmia, una pràctica molt habitual implantada per diverses administracions de Catalunya, una mesura que tenia una raó de ser lògica i que responia a criteris sanitaris evidents.Moltes persones, especialment d'edat avançada, les quals no poden accedir a la tecnologia, es queixen que no poden o no saben accedir a aquest enllaç i que contactar al telèfon de l'Ajuntament els hi costa molt.La situació actual permet recuperar aquesta atenció presencial sense sol·licitar prèviament cita per a aquelles persones que vulguin adreçar-se directament a l'OMAC, a una Regidoria concreta o a les diferents àrees municipals amb atenció ciutadana, mantenint la cita prèvia per a aquells ciutadans que així ho sol·licitin. Segons Sendra «L'Ajuntament de Tarragona ha d'entrar al segle XXI i apostar fermament per la revolució tecnològica», el conseller també demana «més digitalització municipal i més atenció presencial per qui ho necessiti, especialment la gent gran o persones que pateixen l'escletxa digital».Volem traslladar aquestes mesures a totes les Àrees Municipals de l'Ajuntament de Tarragona i que la cita prèvia sigui per accedir als serveis i tràmits i únicament per a millorar l'atenció a la ciutadania i en cap cas tenir un caràcter obligatori.En resum, volem acabar amb les barreres tecnològiques d'haver de demanar cita i que així hi pugui accedir tothom, trencant aquesta barrera tecnològica amb gent d'edat avançada. Per la qual cosa sol·licitem l'eliminació de l'obligatorietat del tràmit i, per tant, que no sigui necessària per poder fer tràmits o consultes a l'Ajuntament de Tarragona.El Grup Municipal Junts per Catalunya també presentarà una moció demanant la implementació del Pla de Demències que la Generalitat té guardat en un calaix, aquesta moció la defensarà la consellera Elvira Vidal.