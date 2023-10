ERC proposa un Pla d'Accessibilitat a Tarragona que vagi «més enllà de la mobilitat»

Els republicans també presentaran una moció per canviar l'enllumenat dels monuments al plenari

El grup d'ERC proposarà en el ple municipal de divendres un Pla Local d'Accessibilitat per eliminar les barreres arquitectòniques arreu de la ciutat. «Si volem ser una ciutat oberta a tothom, hem d'adaptar-la a les necessitats reals de la ciutadania», va explicar la portaveu del partit, Maria Roig.La republicana va recordar que l'any 2018 es va fer el Pla d'Actuació i Millora de l'Accessibilitat. «Era un full de ruta, però insuficient», va dir Roig. «Es van aplicar mesures urgents que se centraven únicament en la mobilitat i en el centre de la ciutat», va afirmar. Els republicans aposten per un nou informe que reculli les peticions del Consell Municipal de la Discapacitat i que rebi una dotació pressupostària.A part, el grup municipal també presentarà al ple una moció per canviar la il·luminació dels elements patrimonials de la ciutat. Els republicans proposen passar a un enllumenat LED, «que podria reduir un 60% el consum d'energia», va defensar Roig. La portaveu va argumentar que aquesta mena de llums «ressaltarien de millor forma la bellesa de la ciutat», ja que poden ajustar la temperatura del color i la intensitat lumínica.El partit independentista també portarà al plenari l'habilitació del Centre Cívic de Llevant a la Ciutat Residencial, perquè «hem sentit declaracions de l'alcalde que ens han fet dubtar del seu compromís», va expressar Roig. La portaveu va definir el centre com una «necessitat històrica» i va instar al govern a esvair qualsevol hesitació sobre el projecte.L'última moció que els republicans posaran sobre la taula versarà sobre l'amnistia i el dret d'autodeterminació. «La societat catalana fa molts anys que reclama aquest dret de forma democràtica i pacífica», va afirmar Roig. ERC es mostra receptiva a esbrinar «què pensen» els grups del PSC i En Comú Podem. «El que facin a Tarragona, serà el que faran a Espanya», va reblar la portaveu.Sobre les negociacions per augmentar l'Impost dels Béns Immobles (IBI) amb el govern, Roig es va mantenir en la proposta d'apujar-lo un 3,5%. «Creiem que és una pujada raonable, que es correspon amb l'augment de l'Índex de Preus de Consum», va dir. «No passarem d'aquí», va manifestar Roig. Els republicans han presentat vint propostes a l'executiu i van assenyalar que «les solucions no passen per escanyar la població». «L'any passat vam proposar al ple una pujada de l'IBI del 3,9% i se'ns va votar en contra», va apuntar Roig.