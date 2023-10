En Comú Podem Tarragona reclama a la Generalitat la totalitat dels ingressos de la taxa turística

Els seus consellers, Jordi Collado i Toni Carmona, han presentat aquest matí les tres mocions que portaran a votació al ple

En Comú Podem ha presentat una moció al ple per demanar al govern de la Generalitat que l'Ajuntament de Tarragona disposi del 100% de la recaptació que es generi mitjançant la taxa turística en els establiments del municipi. Els seus consellers, Jordi Collado i Toni Carmona, han presentat aquest matí les tres mocions que portaran a votació al ple.La primera de les mocions reclama al Govern de la Generalitat que permeti gestionar el 100% de la recaptació de la taxa turística. «El nostre municipi, Tarragona, compta amb un conjunt arqueològic declarat patrimoni mundial de la humanitat, aquesta situació fa de la nostra ciutat un lloc únic al món, però carrega les arques municipals de despeses en conservació que altres municipis no han d'afrontar», apunta Jordi Collado.Toni Carmona per la seva part serà l'encarregat de presentar la segona de les mocions del grup, en aquest cas la moció en motiu del dia Mundial de la Salut mental celebrat el passat dia 10 d'Octubre. «Creiem que és necessari visibilitzar i posar en el centre de debat d'aquest consistori l'acció que les entitats de la nostra ciutat realitzen per tal de millorar la salut mental dels ciutadans de Tarragona».El text demana que s'impulsin serveis de psicologia en els centres educatius de primària i secundària de la ciutat, dirigit tant a professorat com a l'alumnat, la utilització dels centres cívics per la posada en marxa d'un servei gratuït d'acompanyament psicològic amb especial atenció per a joves, persones cuidadores i gent gran. També demana una convocatòria de subvencions per impulsar diferents convenis estables de col·laboració amb les entitats de salut mental comunitària de Tarragona.La tercera de les mocions reclama que l'ajuntament se sumi a exigir el cessament dels bombardejos i un alt el foc a Gaza, i la condemna absoluta als crims contra civils. Rebutjant els atacs atroços que ha llançat Hamàs contra la població civil israeliana, així com la represàlia massiva i indiscriminada sobre la població de Gaza que està fent l'exèrcit israelià», manifesten.