Els Xiquets de Tarragona participaran a la diada castellera de Tots Sants a Vilafranca

La diada de Tots Sants recupera el format clàssic de quatre colles: Vilafranca, Sants, Mataró i Xiquets de Tarragona

Actualitzada 18/10/2023 a les 16:08

La diada castellera de Tots Sants de Vilafranca del Penedès recuperarà enguany el format tradicional, amb quatre colles. Després que l'any passat els verds, organitzadors de la cita, prescindissin d'una colla amb un sorteig, ara reprenen el programa clàssic i el dia 1 actuaran a plaça amb Castellers de Sants, Capgrossos de Mataró i Xiquets de Tarragona.Els amfitrions diuen que la situació de l'any passat era «excepcional» perquè «no estava garantit que en plena post covid les colles arribessin a plaça amb un nivell òptim». Apunten que hi havia el temor que la diada s'allargués en excés amb castells molt bàsics. Els verds preparen ara Tots Sants amb un programa de màxims amb què volen aixecar el primer 9 de 9 amb folre de la història. Fa un any, els de Vilafranca van signar la seva diada carregant el pilar de 9 amb folre, manilles i puntals, sent la primera i única colla que ho ha fet fins ara al món casteller.Per al proper Tots Sants, a part de l'inèdit 9 de 9 amb folre, els verds també treballen grans castells de màxima dificultat, com el 3 i el 4 de 10 emmanillats, o el 4 de 9 net. Així ho han detallat aquesta setmana el cap de colla i el president de l'entitat, que apunten que alguns dels castells requereixen de fins a 800 persones a la pinya. La setmana vinent està previst que les quatre colles exposin les seves intencions a plaça amb motiu del sorteig d'actuació.