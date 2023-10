El recompte de sensesostre de Tarragona localitza 78 persones

Uns 80 voluntaris col·laboren amb Protecció Civil, Creu Roja i Guàrdia Urbana per saber l'abast de la problemàtica

Actualitzada 18/10/2023 a les 10:26

El recompte de sensesostre que ha impulsat aquest dimarts l'Ajuntament de Tarragona ha localitzat 78 persones arreu de la ciutat. La iniciativa, que fins ara s'ha fet cada dos anys però a partir d'ara serà anual, ha comptat amb el suport d'una vuitantena de voluntaris que han col·laborat amb Protecció Civil, Creu Roja i la Guàrdia Urbana. Els equips s'han repartit la ciutat en diferents zones i les han pentinades carrer a carrer, en una acció que ha començat a les onze de la nit i ha acabat entrada la matinada. Els participants han anotat el lloc on trobaven els sensesostre, el sexe i algunes dades tècniques, que permetran als Serveis Socials municipals desenvolupar estratègies per reduir la vulnerabilitat d'aquestes persones.



78 sensesostre

En Genís és un tarragoní que des del març viu al carrer. Dorm a la Part Alta amb tres homes més que es troben en una situació similar. En grup diuen que se senten una mica més segurs perquè de tant en tant pateixen robatoris. Enginyer tècnic de professió durant bastants anys, per diferents circumstàncies ha acabat sense sostre. Parla amb el cap serè i defensa que viure al carrer «és una situació que tothom hauria d'experimentar a la vida, però per un temps limitat». «Aprens a valorar el que tens», justifica.El seu és un dels casos que més ha commogut la Margarita Mardones, una de les voluntàries que ha participat en el recompte. «Et quedes parada perquè veus que són gent com tu, que no va borratxa, que enraona molt bé i que tenen estudis. Pots ser tu demà», ha assenyalat. També l'ha sorprès trobar-se un parell de joves, de no gaire més de vint anys. «Tens la idea que sempre és gent gran que no ha tingut sort a la vida, però m'ha impactat molt veure'ls dormint a terra», ha explicat. Amb tot, ha considerat que participar en el recompte és «una experiència molt enriquidora». «Sí que els veus cada dia quan camines, però no et pares a pensar-hi. Avui sí que et preguntes més com han acabat allà», ha indicat.Entre el voluntariat també hi ha alumnat de la URV. «Estudiem nutrició i és una carrera en la qual necessites empatia. Volem veure aquesta realitat i ser conscients que això existeix», ha comentat Raquel Ambrós just abans d'iniciar la sortida. La seva companya, Laia Figueroa, ha detallat que en localitzar una persona sense sostre han de localitzar-la al mapa, a més «d'anotar dades com el sexe, si estan sols o acompanyats, si tenen mascota, o si dormen en un aparcament, carrer o caixer».Amb les dades a la mà, a partir d'ara des dels Serveis Socials de Tarragona pretén «ajudar aquestes persones a sortir d'aquesta espiral que té moltes motivacions», ha apuntat l'alcalde Rubén Viñuales. «S'ha de treballar de manera transversal, són situacions vitals que ens poden passar a tots», ha insistit. Viñuales ha recordat que el consistori treballa per tenir un «habitatge dotacional» al carrer del Mar «que ha d'ajudar a pal·liar situacions d'emergència», si bé ha reconegut que «cal anar més a l'arrel per trobar solucions definitives». En el recompte que es va fer el 2021 es van localitzar 77 persones.Segons el recompte fet pel consistori, s'han localitzat 60 persones dormint al carrer, de les quals 49 eren homes, 4 dones i 7 més no s'ha pogut identificar al sexe al qual pertanyen. A banda d'aquestes 60 persones, també s'han comptabilitzat 18 individus que anit dormien a l'alberg. En concret, 14 homes i 4 dones. Per la qual cosa, s'han identificat 78 persones sensesostre a la ciutat de Tarragona.Aquesta xifra és molt semblant a la de l'últim recompte fet l'any 2021, quan es van comptabilitzar 77 persones i representa una lleugera disminució respecte al recompte que es va fer l'any 2019, quan es van localitzar 84 persones en situació de sensellarisme.