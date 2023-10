'La Ciutat a Cau d'Orella' afegeix dos equipaments de Tarragona a la programació

El Centre Cultural Antic Ajuntament i la biblioteca Pepita Ferrer acolliran noves activitats

Divulgar els monstres catalans

Ja estan obertes les inscripcions per l'onzena edició de. Sota el títol, les vuit propostes gratuïtes de la programació, destinades un públic d'entre 12 i 35 anys, tindran lloc del 3 de novembre l'1 de desembre. La novetat d'enguany és que s'afegeixen dos espais a aquesta iniciativa: el Centre Cultural Antic Ajuntament i la biblioteca Pepita Ferrer de Torreforta, que a la vegada, també acolliran noves activitats.La programació encetarà amb, a l'Antic Ajuntament, un conjunt d'espectacles literaris dedicats a les llegendes de Tarragona i a Frankenstein i la vida de la seva autora, Mary Shelley. També es realitzarà un combat entre els éssers mitològics de Catalunya, una sessió de jocs de rol i de taula, amb la col·laboració del Club Diògenes, i una Torreforta. En l'àmbit literari, la biblioteca Pepita Ferrer instal·larà un aparador de literatura fantàstica, mentre que el club de lectura virtual de còmics de la Biblioteca Pública de Tarragona realitzarà una sessió especial, dedicada a la publicacióD'altra banda, l'Escola de lletres durà a terme un taller d'escriptura creativa. Ingrid Ventura, l'encarregada d'aquesta activitat, va explicar que el taller servirà per incentivar l'imaginació, ja que els participants hauran de crear un monstre, però també per fer un treball d'introspecció i representar les seves pors interiors. El punt final de la programació el posarà la primera edició de, una sessió de micròfon obert a l'Espai Kesse. Amb tot, la iniciativa compta amb la participació, un any més, de diferents departaments dins l'Ajuntament. La consellera de Cultura i Festes, Sandra Ramos, va remarcar que això «reflecteix un esforç col·laboratiu», i que «des del govern municipal tenim la voluntat de treballar la cultura de forma transversal».La programació d'enguany està centrada a donar a conèixer tant els monstres que formen part delcatalà com d'aquells que provenen de la cultura internacional, com Frankenstein. Ingrid Ventura va explicar que durant la pluja d'idees per a decidir la temàtica, en un moment van pensar a centrar-la en els extraterrestres, però finalment es van decantar per una temàtica «més propera al territori», i que els permetés «aprofitar l'imaginari popular».