Centenars de persones denuncien a Tarragona els atacs «indiscriminats» d'Israel sobre Gaza

La manifestació, amb uns 400 assistents, comptava amb la presència de membres de la comunitat palestina del Camp de Tarragona

Actualitzada 18/10/2023 a les 21:13

Unes 400 persones s'han manifestat aquest dimecres a Tarragona en solidaritat amb la població de Palestina i per rebutjar l'ofensiva militar israeliana a Gaza. A la plaça de la Font s'hi han llegit manifestos en favor de la pau, de la llibertat del poble palestí i en contra del que han qualificat com a «agressió indiscriminada d'Israel».Els assistents també han denunciat el suport acrític dels governs occidentals a l'estat israelià i la vulneració de drets humans. Posteriorment, s'ha organitzat una marxa fins la plaça Imperial Tarraco. La manifestació estava convocada per l'Associació Palestina Àrab Unida, l'Esquerra Independentista de Tarragona, Tarragona En Comú Podem, la Coordinadora d'ONG Tarragona i Stop Maremortum.