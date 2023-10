Activen l'alerta a Tarragona per forts vents i precipitacions a partir de demà

Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inucat i la prealerta Ventcat pels forts vents i precipitacions esperats

Actualitzada 18/10/2023 a les 17:56

Prealerta #INUNCAT



A partir de demà al migdia i fins divendres, previsió de pluges intenses a la major part de Catalunya, excepte l'extrem nord de Girona, Terres de l'Ebre i les comarques de les Garrigues i el Segrià. Previsió d'acumulació de 100 l/m2 en 24h. pic.twitter.com/1eMcbsWTXH — Protecció civil (@emergenciescat) October 18, 2023

Prealerta #PROCICAT per ONATGE



El @meteocat informa que a partir de demà i fins divendres hi ha possibilitat d'oandes superiors als 4m a tota la costa catalana



Prudència al bany ‍♂️⚠ pic.twitter.com/Zoc1o7VaBA — Protecció civil (@emergenciescat) October 18, 2023

El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat aquest dimecres de les fortes precipitacions i ventades que s'esperen per a demà a tot el territori català excepte a les Terres de l'Ebre, les Garrigues, el Segrià i l'extrem nord de Girona. Protecció Civil ja ha activat l'alerta Inucat, ja que s'esperen acumulacions d'aigua de fins a 100 l/m².S'espera que el temporal arribi a la costa tarragonina durant la tarda d'aquest dijous, a partir de les 18 hores. Els forts vents poden provocar grans onatges a la costa, amb onades de fins a 4 metres, per la qual cosa Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions en zones de costa i ha activat la prealerta Procicat per onatje i la prealerta Ventcat per les ventades.Tot apunta que el temporal s'allargarà unes 24 hores fins al divendres a la tarda.