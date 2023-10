La Unió Europea vol acabar amb aquests materials l'any 2031 pel seu impacte mediambiental

Actualitzada 17/10/2023 a les 13:12

L'Ajuntament de Tarragona seguirà el seu pla de renovació de la gespa artificial dels vuit camps de futbol de la ciutat, tot i que la Unió Europea prohibirà crear aquestes superfícies a partir del 2031.La intenció de l'executiu és començar a canviar la superfície dels quatre camps que estiguin en pitjors condicions aquest estiu, fora de la temporada esportiva. La transformació seria totalment legal perquè entra en la moratòria dels pròxims vuit anys. Tot i això, la vida útil de la gespa artificial dels camps és d'uns 10 anys.«El que marca la Comunitat Europea és que d'aquí al 2031 no hi podrà haver microplàstics a les gespes artificials», explica Berni Álvarez, conseller d'Esports. «Però els camps que tinguin la gespa d'abans la podran continuar utilitzant fins que s'acabi la seva vida útil», afirma.El conseller remarca l'aposta del govern per la renovació de les gespes dels camps de la ciutat i exposa que el pla continua en els mateixos terminis. «Estem perfectament dins dels termes i de les normatives que marca la Unió Europea», diu Álvarez. «La normativa s'adequa als nostres plans i, quan abans les puguem renovar, millor», afirma.De moment, el conseller rebutja passar a la gespa híbrida als camps. «Els materials nous han canviat molt i són més sostenibles que abans», expressa Álvarez. A més, el conseller exposa que es podria emmagatzemar aquests microplàstics si es considerés oportú. La inversió del consistori serà de gairebé 2 milions d'euros. «No només serà canvi de gespa, sinó que també aprofitarem per arreglar vestuaris i zones comunes», recorda el conseller. «Són necessitats estructurals, sabem que millorar-les al 100% serà impossible, però les prioritats més bàsiques intentarem fer-les», diu Álvarez.El pla de l'executiu és fer les renovacions durant l'estiu, per no perjudicar l'activitat esportiva diària dels clubs de la ciutat. «Les instal·lacions estan molt saturades pels horaris d'entrenament i partits i seria contraproduent fer-ho en un altre període», explica Álvarez. Els treballs de rehabilitació no es faran alhora en els diferents camps. «Farem una auditoria per veure quins quatre són els més necessitats i començar els treballs», diu el conseller. Les altres quatre instal·lacions es renovaran l'estiu del 2025. «Tot i que si podem fer els vuit aquest estiu, ho farem», conclou Álvarez.