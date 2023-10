L'AEH Tarragona Ciutat reprèn els Tastets de Tarragona a partir d'aquest proper dijous, 19 d'octubre

Un total de 16 restaurants elaboraran les seves degustacions que aniran maridades amb una copa de cava, vi blanc, vi negre o aigua

Com a promoció, totes les persones que completin el passaport que trobaran als establiments participants, rebran una ampolla prèmium de regal. Per completar el passaport, cal haver degustat setze propostes gastronòmiques a qualsevol dels restaurants.



Es tracta d'una degustació per potenciar la gastronomia de prestigi a un preu assequible, que té com a objectiu donar vida a la ciutat entre setmana i promocionar els restaurants que participen en aquesta iniciativa.



En aquesta edició hi participen els següents restaurants: Continental (Pl. De La Font, 35) La Morada (Cuirateries, 20) Tabularium (Pl. Del Fòrum, 6) Merceria 34 (Merceria, 34) Circus Tarraco (C. Lleida, 19) Bocho (C. August, 24) La Lola (Pl. J. Verdaguer, 1) La Pepita (Pl. J. Verdaguer, 8) La Malcriada (C. Reding, 28) Maria Castaña (Josep Carner, 1) Formatgeria Magda I Degustació (C. August, 30) Quatros (Pl. De La Font, 2) 4 Latas (Pl. De La Font, 9) Donosti (Pl. De La Font, 16) La Jartá (Port Esportiu Tarragona, Passeig Rafael Casanova) Amazonico Wellness Food & C0Cktails (Port Esportiu Tarragona, Passeig Rafael Casanova)

