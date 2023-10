Els aparadors dels comerços de Tarragona se sumen a la lluita contra el càncer de mama

Il·lustradors han transformat els expositors de les tendes per recaptar fons per la investigació

Actualitzada 16/10/2023 a les 19:35

Els aparadors dels comerços de Tarragona llueixen un nou estil per impulsar la lluita contra el càncer de mama. Il·lustradors de la ciutat han creat dissenys amb temàtiques oncològiques per promoure la recaptació de fons per subvencionar la investigació de la malaltia.«Cada establiment ha apadrinat un il·lustrador», va explicar Raquel Pizarro, presidenta de l'associació de comerciants Via T. Concretament, un total de nou tendes s'han sumat a la iniciativa, que durarà fins el dia 22 d'octubre. «La recaptació econòmica anirà íntegrament a finançar projectes de recerca sobre el càncer de mama», va dir Pizarro. El projecte s'emmarca en la setmana que commemora la lluita contra aquesta malaltia, que celebra el dia internacional el 19 d'octubre.«És una lluita diària, no només d'aquests dies de campanya», va recordar Pizarro. «Aquests aparadors són la veu de molts malalts i de les seves famílies», va expressar Federic Adan, president de la Junta Provincial de Tarragona de l'Associació contra el càncer. Un exemple és l'expositor del Lloro de la Negrita, que s'ha omplert d'il·lustracions de pits de dona. «Hem volgut representar la diversitat dels cossos femenins i hem fet un recull de diferents tipus de pits», van explicar Francesca i Blai, il·lustradors de l'estudi Cactusoup. «Hi ha pits que han patit intervencions mèdiques o estètiques, altres que alleten o són més vells», van indicar.Les il·lustracions s'acompanyen amb un número on es poden destinar les donacions econòmiques fent un. «L'única forma de poder erradicar aquesta malaltia és saber per què es causa i conèixer com curar-la», va afirmar Adan. Dotze il·lustradors de la ciutat han participat en el projecte de forma desinteressada. «És una oportunitat magnífica per aportar el nostre granet de sorra a la causa», va dir Adrià Ramírez, portaveu de l'Associació d'Il·lustradors de Tarragona. «Hem treballat amb moltes ganes perquè el rosa sigui més que un color», va explicar Ramírez.Pizarro es va mostrar satisfeta si «la nostra aportació econòmica val la pena perquè la investigació tingui uns minuts de més». «Hem de donar les gràcies en nom de milers de malalts, que veuen com la societat impulsa accions per ajudar-los en la lluita», va asseverar Adan. El president va definir la campanya com «un recordatori de la realitat dels malalts, que afecta tant les dones com els homes». «No han de caure en l'oblit», va dir.