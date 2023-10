El govern de Tarragona executa el repintat de la zona taronja a verda enmig de queixes veïnals

Un grup de veïns del barri del Port es manifesta en contra de la mesura, que forma part del paquet anunciat per Viñuales per sumar més ingressos

Actualitzada 16/10/2023 a les 20:30

Queixes també a Llevant

Era una de les mesures que l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va posar damunt la taula el passat 4 d'octubre per augmentar els ingressos de l'Ajuntament i evitar-ne la fallida econòmica, i aquesta setmana començarà a implementar-se enmig de les queixes d'alguns veïns. L'Empresa Municipal de Transports de Tarragona va anunciar, ahir, l'inici de la «intervenció tècnica d'adequació dels carrers del Mar, Lleó, Reial, Vapor, Castaños, Castellarnau, Misericòrdia i Rebolledo, per ubicar una nova zona verda regulada d'estacionament de vehicles per a residents».D'aquesta manera, les places que fins ara eren de zona taronja –on es paga un euro per aparcar durant tot el dia–, passaran a ser de zona verda, per la qual es paga una tarifa mínima de 0,30 cèntims, 1,15 euros l'hora i 4 euros per quatre hores. Els residents, però, comptaran amb la mateixa tarifa reduïda diària de la qual gaudeixen amb la zona taronja. D'altra banda, a partir de demà, el repintat a zona verda s'estendrà al centenar de places de zona taronja del carrer d'Enric d'Ossó, el qual estava inclòs al conjunt de mesures que el govern local va anunciar i que, en aquest cas, ha aprovat via decret municipal.Mentrestant, ahir, una desena de veïns del barri del Port de Tarragona es van manifestar per protestar per la transformació de les places d'aparcament. La presidenta de l'Associació de Veïns del Barri del Port, Mari Carme Puig, va criticar que la primera mesura del nou consistori a la zona hagi estat «per recaptar més», va apuntar que perjudicarà comerciants i va lamentar la «degradació total» del barri en els darrers anys, especialment en matèria de neteja i seguretat.Aquest no és l'únic foc veïnal que s'ha encés les mesures anunciades per Viñuales. Des de la Federació d'Associacions de Veïns de Llevant ja s'ha alçat la veu en contra de les mateixes, especialment per l'augment de l'IBI, però també per la possible conversió a zona blava de les zones d'aparcament blanques de la zona de l'Arrabassada i de les platges; una mesura, que, per cert, també es podria aprovar sense el suport de la resta de grups municipals, és a dir, via decret.Per la seva banda, la consellera de Mobilitat i presidenta de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) i Aparcaments Municipals de Tarragona (AMT), Sonia Orts, ha destacat que «l'actuació es duu a terme en benefici del veïnat i del teixit comercial del barri del Port i del carrer Enric d'Ossó». Afegia que «la zona taronja actual no afavoreix la rotació i provoca que el veïnat i els comerciants tinguin més dificultats a l'hora d'aparcar». «Duem a terme aquesta actuació amb l'objectiu d'afavorir la rotació dels vehicles, i facilitar l'aparcament. Està encaminada a la millora de la mobilitat que beneficia al veïnat del barri del Port, amb unes 200 places, del carrer Enric d'Ossó, amb quasi 100 places, i el seu teixit comercial», finalitzava la consellera.D'altra banda, aquesta setmana també s'executaran actuacions als carrers de Covadonga i Josep Roig, incrementant 60 noves places d'aparcament de zona verda al voltant de l'antiga presó de Tarragona.