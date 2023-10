El futur de la bonificació per instal·lar plaques solars a Tarragona queda en mans del PP i Junts

El govern vol portar al ple de divendres la mesura, avalada per En Comú Podem i rebutjada per Esquerra Republicana i Vox

Actualitzada 16/10/2023 a les 21:14

El grup municipal del Partit Popular i el de Junts per Catalunya tenen en les seves mans l'aprovació de la derogació de les bonificacions del 50% a l'Impost de Béns Immobles (IBI) per la instal·lació de plaques solars. El govern vol portar al ple del divendres aquesta mesura, que és una de les propostes de l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, per aconseguir els 14 milions d'euros que li falten a l'Ajuntament per no caure «en fallida». En Comú Podem s'hi ha mostrat a favor, tot i que reclama més inversió en l'impuls de les comunitats energètiques, mentre que Esquerra Republicana i Vox s'han posicionat en contra.Tant Junts com PP han volgut esperar-se a la comissió de seguiment de Beneficis Fiscals que se celebra avui, on coneixeran de primera mà la proposta de l'executiu socialista, abans de posicionar-se. «Després de veure el document amb les xifres i conèixer quant s'espera treure d'això, ho valorarem», apuntava ahir la portaveu popular, Maria Mercè Martorell, qui també demana als socialistes que aclareixin quin camí estan seguint respecte a la lluita contra el canvi climàtic. En aquest sentit, l'edil remarcava que aquesta mesura no aniria encaminada cap a l'impuls de les energies renovables que es marca des de la Unió Europea.Qui tampoc ha determinat encara el seu vot és Jordi Sendra, portaveu de Junts per Catalunya. De la mateixa manera que el PP, els sobiranistes volen estudiar al detall la proposta de Viñuales abans de prendre una decisió. El conseller afirma que és positiu incentivar el consum d'energies renovables i, de fet, veuria amb bons ulls «augmentar la bonificació». Tot i això, reconeix que «les finances municipals no estan per a alegries i que els diners són necessaris». En cas que es tiri endavant aquesta mesura, Sendra demana que es compensi, per una altra banda, «minimitzant al màxim la pujada de l'IBI». Cal recordar que Viñuales proposa apujar-lo un 20%, mentre que el portaveu de Junts està disposat a incrementar-lo un 15%.De moment, el govern només comptaria amb els dos vots a favor d'En Comú Podem. El seu portaveu, Jordi Collado, apunta que sempre han estat en contra de la bonificació que es vol posar a debat, ja que és una mesura que «està pensada per a pisos unifamiliars i no per a edificis plurifamiliars». L'edil apunta que la instal·lació de plaques solars ja és prou rendible i que no cal aquest plus econòmic: «En cinc anys amortitzen la inversió». Tot i que li sembla bé la proposta, Collado critica que no hi ha una planificació municipal de millora energètica. Els comuns reclamen que hi hagi més inversió per a la promoció de les comunitats energètiques i recalquen la necessitat de crear l'Empresa Mixta Energètica de Tarragona.El portaveu d'ECP assegura que ja van mostrar el rebuig a aquesta exempció mentre governava Esquerra Republicana, Junts per Tarragona i la CUP. I és que va ser durant l'anterior mandat quan l'Ajuntament va aprovar en ple la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'IBI que permet bonificar aquells propietaris que instal·lin sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. En aquell moment, es va fixar que la bonificació seria del 50% durant els cinc períodes impositius següents a la data de reconeixement fiscal.Com no podia ser d'altra manera, Esquerra Republicana, que va ser qui va impulsar aquesta mesura, s'ha posicionat en contra d'eliminar-la. «Considerem que és un pas enrere en el foment de les energies renovables i la sostenibilitat. No es poden eliminar aquest tipus de mesures sense posar-ne cap més sobre la taula, cal una alternativa», apunta la portaveu del partit, Maria Roig. «És imprescindible continuar impulsant accions que ens facin avançar en la lluita contra el canvi climàtic, com feia ERC quan governava», afegeix. Qui també ha rebutjat la proposta és Vox. «L'escalada de preus de l'electricitat ha portat moltes famílies a instal·lar un sistema de consum fotovoltaic que ha suposat un gran esforç», indica el portaveu, Javier Gómez.Perquè sigui possible aprovar la derogació de les bonificacions per la instal·lació de plaques solars, els grups municipals hauran de votar abans, en una comissió informativa d'Hisenda que es preveu que se celebri el dia anterior, si la proposta es debat en la sessió ordinària del divendres. En aquesta, també es votarà si es porta al ple la proposta de Viñuales de bonificar un 90% l'IBI als clubs esportius professionals o semiprofessionals amb 40 anys d'antiguitat o més. Tot apunta que ambdues mesures arribaran al plenari, però no tenen garantida l'aprovació. Respecte als avantatges fiscals per les plaques solars, amb l'aval d'ECP i el rebuig d'ERC i Vox, seran Junts i el PP els que tindran l'última paraula.