Un grup de veïns del barri del Port de Tarragona es manifesten per l'ampliació de la zona verda

Els ciutadans asseguren que l'Ajuntament els ha amagat el canvi i que la mesura també perjudicarà comerciants

Actualitzada 16/10/2023 a les 15:06

Més queixes veïnals

Una desena de veïns del barri del Port de Tarragona s'han manifestat aquest dilluns al matí per protestar per la transformació de places d'aparcament que actualment són de zona taronja -a un preu d'un euro el dia- a zona verda. La concentració l'ha convocada l'Associació de Veïns del Barri del Port, que ha lamentat que des del consistori se'ls ha amagat el canvi, ja que en la reunió que van mantenir la setmana passada no en van ser informats.La presidenta de l'entitat, Mari Carmen Puig, ha criticat que la primera mesura del nou consistori a la zona hagi estat «per recaptar més», ha apuntat que perjudicarà comerciants i ha assenyalat la «degradació total» del barri en els darrers anys, especialment en matèria de neteja i seguretat. Puig ha explicat que quan van veure els cartells de la brigada als carrers Rebolledo, Lleó i del Mar, pensaven que era per millores a la via pública emmarcades en el programa Pam a Pam que impulsa el consistori.En conèixer que aquesta mesura arribaria més tard han deduït que és per implementar el canvi en l'aparcament. «Sé que hi ha residents que estan a favor de la zona verda perquè és difícil aparcar, però tenim comerciants que els hi suposaria un dineral», ha exposat. Per solucionar-ho, la líder veïnal proposa que es faci un abonament per als botiguers perquè puguin aparcar com si estiguessin empadronats a la zona. «Enlloc d'arreglar el barri i després pujar preus, el primer que fan és picar-nos a la butxaca», ha exclamat. Amb tot, se sent «decebuda» amb la regidora de barri, Montse Adan, perquè no la va informar del canvi en una reunió la setmana passada.Per altra banda, la Federació d'Associacions de Veïns de Llevant (FAVLL) ha expressat en un comunicat el seu «desacord» per la intenció del govern municipal d'incrementar un 20% l'IBI el 2024 així com les altres pujades d'impostos anunciades pel govern del PSC. L'entitat ha criticat que l'anunci es fes «just després de les festes de Santa Tecla» i de reunions amb representants veïnals sense que se'ls informés. La FAVLL ha mostrat el seu «malestar» per tot plegat i han reclamat a l'ajuntament que redueixi despeses i es depurin responsabilitats pels «errors comesos en l'administració de diners públics».