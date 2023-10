Tarragona ofereix cursos gratuïts de reanimació cardiopulmonar durant aquest octubre

És una de les accions del programa 'Les teves mans poden salvar la vida d'una persona' que proposa diverses activitats

Actualitzada 16/10/2023 a les 10:47

L'Ajuntament de Tarragona, a través de la conselleria de Salut Pública, ha engegat aquest mes d'octubre el programa Les teves mans poden salvar la vida d'una persona coincidint amb elDia Europeu de Conscienciació de l'Aturada Cardíaca, que se celebra avui, 16 d'octubre. En el marc d'aquest programa i amb col·laboració amb el Centre de Formació i Innovació en Simulació, la conselleria de Salut Pública ofereix vuit cursos gratuïts de formació pràctica en Suport Vital Bàsic adreçats a tota la ciutadania que resideixi a la ciutat de Tarragona. Les inscripcions es poden dur a terme de forma presencial a l'Oficina del Servei Municipal de Promoció de la Salut o per correu electrònic a salutpromocio@tarragona.cat i tota la informació sobre els cursos es pot trobar en aquest enllaç del web de l'Ajuntament de Tarragona.Avui, coincidint amb elDia Europeu de Conscienciació de l'Aturada Cardíaca s'il·lumina de color vermell la façana del Palau Municipal i de la Torre dels Vents per commemorar la jornada i conscienciar a la ciutadania. També en el marc d'aquest programa les conselleries de Salut Pública i de Joventut duran a terme l'activitat Murs que parlen de salut,una acció que havia de tenir lloc aquest dilluns a la Rambla Nova i que s'ha anul·lat a causa de la pluja. L'acció es farà aquest divendres 20 d'octubre a la Rambla de Sant Pere i Sant Pau a partir de les 10 h, quan l'alumnat de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona il·lustrarà i pintarà diversos plafons per mostrar de manera gràfica les actuacions que es duen a terme davant una aturada cardíaca. L'alumnat de l'Institut Sant Pere i Sant Pau també pintarà i mostrarà, amb maniquins de simulació, les maniobres de la reanimació cardiopulmonar.El mateix divendres dia 20 a partir de les 10 h i també a la Rambla de Sant Pere i Sant Pau, la conselleria de Salut Pública i la Xarxa d'educació pública (XEP) de Sant Pere i Sant Pau duran a terme un simulacre d'actuació davant una aturada cardíaca amb alumnat de l'Institut Sant Pere i Sant Pau de l'Escola Marcel·lí Domingo i de l'Escola Sant Pere i Sant Pau. Posteriorment, amb la col·laboració del SEM, Creu Roja i Protecció Civil, es convidarà a la ciutadania a participar i aprendre maniobres amb maniquins de simulació.També per sensibilitzar a la ciutadania, aquest mes d'octubre s'han inaugurat dues exposicions fotogràfiques. Una d'elles es pot veure a l'IMET fins al pròxim 28 d'octubre i l'altre estarà al vestíbul de l'Oficina Jove del Tarragonès fins al 6 de novembre.