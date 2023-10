Tarragona obre el període per sol·licitar punts de venda de castanyes o flors per Tots Sants

Les instàncies per optar a una parada s'han de presentar telemàticament a l'Ajuntament abans del 20 d'octubre

Actualitzada 16/10/2023 a les 14:03

L'Ajuntament de Tarragona ha publicat les bases per a la instal·lació d'un punt de venda al carrer de castanyes o de flors amb motiu de la festivitat de Tots Sants. En ambdós casos el termini per presentar sol·licitud telemàtica acaba el 20 d'octubre.En el cas de la venda de castanyes, l'Ajuntament ha previst 55 ubicacions repartides per tota la ciutat. Hi poden optar centres docents i d'educació especial ubicats a Tarragona, així com entitats municipals degudament inscrtes al Registre Municipal d'Entitats. Per sol·licitar una parada de castanyes s'ha de fer una inscripció a la web de l'Ajuntament.D'altra banda, l'Ajuntament també ha publicat les bases per sol·licitar els 14 punts de venda de flors amb motiu de la festivitat de Tots Sants a l'esplanada existent davant del cementiri de la ciutat. Les parades es podran ocupar del 27 d'octubre al 2 de novembre, en horari de 9 a 18 h.