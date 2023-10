S'inaugura al pati Jaume I la dissetena edició de «Parelles artístiques»

Aquesta mostra promoguda per l'Associació la Muralla exposa obres en favor de la salud mental

Avui, 16 d'octubre a les 18 h, tindrà lloc al Pati Jaume I la inauguració de l'exposició «Parelles artístiques» on es podrà veure les obres de més de 10 parelles del Club Social La Muralla i d'artistes de Tarragona, que a través de la pintura volen afavorir la recuperació de persones que pateixen algun problema de salut mental.Aquesta mostra consisteix en la creació i posterior exposició, d'unes obres realitzades per dos artistes, un dels quals, està vinculat als recursos de salut mental. Es valora tant l'exposició pública, com tot el procés creatiu dut a terme anteriorment i no és necessari que els participants tinguin experiència prèvia o formació professional.La mostra patrocinada per l'assocaició Osonament i el BBVA es podrà visitar en horari d'obertura de l'Ajuntament fins al 24 d'octubre.