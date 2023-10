«Portem espectacles que no s'han vist mai a Catalunya»

Mags d'arreu del món es trobaran del 19 al 22 d'octubre en la 18a edició de les Jornades de Màgia Impossible de La Canonja

—El Festival retorna a l'Orfeó Canongí. És una novetat important?



—Sí, enguany tornem al nostre lloc d'origen, que ens permetrà oferir la gala amb un equipament d'alta qualitat. L'Orfeó té una mida perfecta per als espectacles de màgia, perquè permet que, tant la gent que està a prop com la que està més cap al final, pugui gaudir perfectament de l'espectacle. Per les seves dimensions fa que puguem connectar molt bé amb el públic. Perquè, al final, la màgia el que busca és connectar, transmetre emocions, sorpresa, alegria…—Hem estat treballant durant molts mesos per portar espectacles que sigui la primera vegada que es veuran a Catalunya. Hem aconseguit, per exemple, programar dos espectacles de carrer, els de dissabte i diumenge al matí, que no s'han vist mai aquí. O el de dissabte a la tarda, amb Borja Montón, que ara mateix està fent temporada a la cartellera madrilenya, també es farà per primera vegada a Catalunya.

—Ella ja ha participat en altres edicions del festival, i ara ens porta un resum dels seus números més destacats. La convidem perquè és una de les millors magues internacionals, però també per reivindicar la presència de la dona en la màgia. Cada vegada n'hi ha més s'hi dediquen de manera professional.



—Divendres arriba un dels plats forts, la Gala Internacional. Qui podrem veure enguany?

—En aquesta gala programem mags que ens presenten el seu número estrella. Des de França, tindrem Jimmy Delp, un mag que ha actuat arreu del món i que ens presentarà un número de dibuix animat: tot el que pot fer un dibuix animat, ho fa ell en viu al teatre. Tallar-se per la meitat, tornar-se a ajuntar… Des d'Itàlia, tindrem a Julian de Rosa, que fusiona la màgia amb el teatre còmic i que presentarà un número de manipulació amb el qual ha guanyat diversos premis. També tindrem el madrileny David Diaz, Premi nacional de màgia a Espanya, França i Portugal, que portarà diversos números de màgia innovadora. És a dir, clàssica, però amb un punt de vista actual. La companyia catalana Mag Nani presentarà un número ambientat en el Far West i Shado, finalista de Got Talent, farà un número de pick pocket. És capaç de robar la cartera als espectadors… La Gala la presento jo mateix, que a més faré una de les creacions màgiques de les quals se'n va fer ressò la revista americana Genii Magazine, que és la publicació d'il·lusionisme més important del món.



—Dissabte és el dia amb les propostes més familiars?

—Exacte, tindrem Tor Magoa, que ve del País Basc, i també Borja Montón, que també porta un espectacle familiar. D'alguna manera això és una novetat, perquè fins ara el dissabte l'espectacle gran era de mentalisme o d'hipnosi, i ho fèiem de cara a la nit. Però enguany hem volgut fer una proposta diferent, i que fos familiar.



—I diumenge, com acabarà el festival?

—Tindrem una cercavila amb la companyia Pentina el Gat, perquè del que es tracta és que la gent pugui gaudir de l'alegria de la màgia, i després acabarem amb Don Gelati, un mag que ve de Galícia, però que ha viatjat per tot Europa amb el seu espectacle que fusiona la màgia, el teatre i el clown.



—Enguany arribeu a la majoria d'edat, els 18 anys. I ho feu com un festival de referència.

—Sí, l'Impossible de la Canonja és el més antic de la província, i l'hem fet durant 18 anys consecutius, fet que té mèrit, perquè hi ha hagut fins i tot pandèmies entremig. S'ha convertit en un referent, no només per l'èxit de públic, sinó també perquè la gent ja l'espera i ve de tot Catalunya. També ho és per als professionals: cada any ens arriben moltíssimes propostes. Hem portat mags internacionals i alguns premis mundials de màgia, i això fa que sigui un festival molt reconegut dins la comunitat.



—La màgia està vivint un moment dolç?

—La veritat és que sí. Abans era més un entreteniment familiar, però ara ja és per a tots els públics. Fins i tot el món de la publicitat o del teatre de gran format fan servir efectes de màgia. És un moment dolç, i no només per la difusió, sinó també pel reconeixement.