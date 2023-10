Port Tarragona prova amb èxit l'Smart Grid al Moll de Costa

Aquesta prova pilot és una peça cabdal per a la futura Comunitat Energètica que prepara el Port de Tarragona

El Port de Tarragona ha realitzat amb èxit una prova pilot de Smart Grid (o xarxa intel·ligent per donar suport a la futura Comunitat Energètica) al Moll de Costa.Aquesta prova inclou les instal·lacions renovables actuals així com els edificis i instal·lacions a les quals es proveeix d'energia renovable dintre del Moll de Costa. Permet monitoritzar produccions i consums energètics, realitzar els balanços energètics de cadascun dels integrants de la xarxa, així com simular la factura dels consums de energia renovable de cadascú dels integrants.Es tracta d'un gran pas endavant per al desplegament d'una Comunitat Energètica portuària ja que es tracta de la base tecnològica necessària per al seu funcionament.Una smart grid és un sistema elèctric tecnològicament avançat que incorpora dispositius de mesura, sensors, controls i sistemes de comunicació bidireccional. Està dissenyada per monitoritzar, gestionar i respondre dinàmicament a les demandes canviants d'energia, integrant de manera eficient les fonts d'energia renovable.Aquesta prova pilot ha incorporat les instal·lacions renovables actuals, com les que es troben a l'edifici administratiu de l'APT i al Museu (Refugi 2), així com els edificis i instal·lacions a les quals es proveeix d'energia renovable dintre del Moll de Costa.L'Smart Grid és la tecnologia que ha de permetre gestionar la futura comunitat energètica del Port. És un pas molt important cap a l'assoliment d'aquest objectiu i s'ha dut a terme al Moll de Costa ja que compta amb diferents instal·lacions fotovoltaiques.L'objectiu d'aquesta prova pilot es permetre monitoritzar produccions i consums energètics, realitzar els balanços energètics de cadascun dels edificis integrants de la prova, així com simular la factura dels consums de energia renovable de cadascú dels integrants.