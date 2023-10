«Per Tots Sants els preus de les flors pujaran, però no es ven com abans»

Els floristes alerten la baixada de participació en la festa, generada per l'auge de les incineracions i els nous costums dels joves

Actualitzada 15/10/2023 a les 21:02

Els floristes preveuen un Tots Sants amb poques afectacions als preus i la producció, alhora que assenyalen la davallada de la festivitat.

Pel que fa al preu, els floristes coincideixen en què pujarà mínimament, fruit de la inflació i de la tendència natural de la festa. «Per aquestes dates, el preu sempre augmenta una mica perquè creix la demanda», explica Cristina, de la Floristeria Mari. Els professionals preveuen una pujada lleugera, de 25 cèntims en els productes més senzills o d'un o dos euros en un ram de flors més gran. «Durant l'últim any els preus han anat ascendint progressivament», explica Sefa Mohedano, de la Floristeria Romeu. Tot i això, Mohedano assegura que intentaran que sigui «una pujada mínima» i aconseguir «mantenir els preus tot el que es pugui».



Carmen Carrió, de la Floristeria Tot en Flors, considera que el problema de sequera al país «no afectarà», ja que moltes flors són importades. «Sobretot dels mercats belgues, holandesos i colombians», explica Carrió. Com de costum, una de les flors més demandades serà el crisantem. «És una flor nacional que ja la tenim molt relacionada amb Tots Sants», expressa Carrió. Però també altres plantes guanyen terreny en la festivitat.«Com és un cop a l'any, per Tots Sants la gent busca flors més selectes, com liliums o claviols», diu Magda, de Flors Magda. «El clavell ja es demana i s'utilitza durant tot l'any», considera. En la mateixa línia, Mohedano destaca que per l'1 de novembre els clients busquen altres alternatives. «Ja no només són clavells o crisantems, també busquen roses de molts colors, tenir uns rams més alegres», diu Mohedano.Ara bé, entre el sector hi ha disparitat d'opinions sobre la contesa entre la flor natural i l'artificial. «Aquests dies vendrem més natural, l'artificial ja es compra durant els altres mesos», diu Cristina. «És un dia assenyalat per la flor natural», diu Mohedano. En canvi, Carrió creu que la flor artificial cada cop guanya més terreny. «La flor natural es va podrint i la gent ja no en compra tant». Magda hi està d'acord. «Una flor natural ara et dura tres dies i les generacions més joves aposten per l'artificial», considera.Els floristes també apunten una baixada de participació en la festa de Tots Sants. «La gent jove no va tant al cementiri», considera Carrió. «Cada cop hi ha més incineracions i la gent jove no hi està tan implicada, tenen altres formes de mostrar aquest record», opina Cristina. Aquest canvi es tradueix en una baixada de vendes. «Abans la gent comprava molt més, ara no és una campanya tan gran», diu Carrió.