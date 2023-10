Més d'una vuitantena de voluntaris participaran en el recompte de persones sense sostre de Tarragona demà a la nit

L'acció, impulsada per la Xarxa d'Atenció Integral a les Persones Sense Llar de Tarragona, començarà a les 23 h des de diferents punts de la ciutat

Actualitzada 16/10/2023 a les 11:30

Més d'una vuitantena de persones voluntàries participaran demà, dimarts 17 d'octubre, en el recompte de persones en situació de sense sostre que impulsa la Xarxa d'Atenció Integral a les Persones Sense Llar de Tarragona, en la qual es troben l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) i una vintena d'entitats socials tarragonines. L'objectiu d'aquest iniciativa és obtenir dades sobre la quantitat de persones que es troben pernoctant als carrers de la ciutat per, posteriorment, desenvolupar estratègies i accions enfocades a reduir la seva vulnerabilitat social.



Les persones participants es dividiran en diferents equips per recórrer tots els barris de la ciutat. Els punts de trobada seran l'Ajuntament de Tarragona, la seu de l'IMSST (a la plaça Prim), el Centre Cívic de Torreforta i el Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau. En els barris de llevant i altres zones que es troben més als afores dels nuclis urbans hi serà el grup de voluntaris de la Creu Roja i Protecció civil.A partir de les 22 h els diferents punts de trobada rebran a les persones voluntàries i després de donar les últimes indicacions, l'acció del recompte començarà a les 23 h. Entre les 00 h i les 01 h les persones participants tornaran al seu punt de trobada per lliurar la documentació.