La incorporació de dos nous quiròfans a l'Hospital Joan XXIII permetran fer prop de 1.000 cirurgies més a l'any

Les dues noves sales d'operacions incrementaran la capacitat del centre com a centre de referència en cirurgies complexes

Actualitzada 16/10/2023 a les 11:35

L'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona incorpora dos nous quiròfans ubicats al bloc quirúrgic de la planta baixa de l'edifici C. Aquestes sales, que han iniciat l'activitat aquest octubre, estan dotades de la tecnologia més moderna i preparades per dur a terme qualsevol tipus d'intervenció de complexitat.Els dos nous quiròfans permetran dur a terme entre 15 i 20 cirurgies més a la setmana; prop de 1.000 cirurgies més a l'any. Amb aquesta ampliació del bloc quirúrgic, l'Hospital Joan XXIII suma, en total, 20 sales d'operacions. Les obres també han suposat l'adequació de la sala de recuperació dels pacients, amb més capacitat, i la renovació tecnològica de l'àrea quirúrgica.Aquesta incorporació és un pas més en tot el procés de millora del bloc quirúrgic que s'està duent a terme a l'Hospital Joan XXIII.A banda de la renovació tecnològica i dels espais del bloc quirúrgic, l'Hospital compta amb un sistema de reenginyeria que permet optimitzar el procés assistencial al bloc quirúrgic, de manera que es pot visualitzar de forma integral tota l'activitat que s'hi duu a terme amb la qual cosa en millora la qualitat i la seguretat. El projecte es basa en un sistema de geolocalització de pacients, mitjançant una polsera codificada que identifica de forma única cada pacient i facilita el seguiment en temps real de tot el procés quirúrgic, des d'abans de la cirurgia fins a la reanimació.Mitjançant una app, els familiars reben informació permanentment actualitzada sobre el pacient. Aquest sistema millora l'experiència del pacient —que el manté informat tant a ell com als seus familiars abans de la intervenció, durant i després— i redueix l'ansietat que genera una intervenció quirúrgica. A més, el sistema permet controlar el temps i els materials utilitzats, de manera que ajuda a millorar la programació i la planificació del bloc quirúrgic.L'Hospital Universitari Joan XXIII, com a centre de referència territorial en cirurgia complexa, es compromet a mantenir la màxima qualitat i seguretat assistencial.