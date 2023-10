La Federació d'Associacions de Veïns de Llevant rebutja les mesures anunciades pel govern de Tarragona

La FAVLL insta a l'alcalde a reduir despeses i depurar responsabilitats, abans que la ciutadania «hagi d'eixugar els errors comesos en l'administració de diners públics»

Actualitzada 16/10/2023 a les 09:26

La junta directiva de la Federació d'Associacions de Veïns de Llevant (FAVLL) es va reunir el passat dimarts 10 d'octubre, en reunió extraordinària amb els representants de vuit de les onze associacions adherides, per analitzar les mesures que vol aplicar el govern de l'Ajuntament de Tarragona i que han provocat un «malestar» entre els seus membres.Per la FAVLL, l'alarma social creada pel nou executiu de l'Ajuntament, fent les declaracions a un mitja de comunicació estatal com és La Sexta i a d'altres de locals «estan fora de lloc». En aquest sentit, la Federació de Llevant lamenta que aquestes declaracions van ser realitzades «just després d'unes festes de Santa Tecla i just després que els consellers i conselleres es reunissin amb representants de les associacions veïnals sense esmentar res al respecte».La Federació també recorda que «és conegut pels tarragonins, que l'Ajuntament de Tarragona té un deute elevat i entenem que el nou govern ja n'estava assabentat per crear aquesta alarma social».Davant les mesures anunciades com la pujada de l'IBI que,el comunicat difós per la FAVLL defensa que la zona de Llevant ja és àmpliament elevat, l'aplicació de zones blaves a la zona de l'Arrabassada i les platges, la retirada dels abonaments del transport públic quan més s'ha de potenciar el seu ús, la derogació de la subvenció en part de l'IBI pels projectes de col·locació de plaques solars on la societat s'està implicant en el canvi climàtic, etc..., la Federació d'associacions de Llevant i els seus veïns volen mostrar «el seu malestar» i dir a l'ajuntament que, «en primer lloc, cal reduir despeses i que no sempre està la ciutadania per eixugar els errors comesos en l'administració de diners públics, al mateix temps que s'haurien de depurar responsabilitats d'aquests errors».A més, des de la FAVLL reiteren el que ha dit la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT): «recordar al Sr. Viñuales que compleixi amb el seu programa, un fet que amb aquestes mesures s'està incomplint».Les onze associacions que componen la Federació d'Associacions de Llevant són: Entrepins, Mas Vilà Boscos, Cala Romana, la Savinosa, Llevantina Bon Sol, la Vall de l'Arrabassada i Músics, Molnàs-Solimar, Els Pinars, El Pinatell, L'Escorpí i Ferran.