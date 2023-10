La CUP de Tarragona rebutja la privatització del magatzem 5 de la Tabacalera per part de la universitat privada EUSES

L'operació també preveuria l'explotació de les instal·lacions de l'Anella Mediterrània

La CUP de Tarragona ha manifestat el seu rebuig a l'operació anunciada avui al Diari Més a través de la cual el govern municipal pretén privatitzar el magatzem 5 de la Tabacalera. Era una proposta que, ja en l'anterior mandat, ERC va portar a debat en vàries reunions de govern, on els cupaires ja s'hi van mostrar en contra. De fet, aquesta operació que permetria la implantació d'una seu de l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES) a Tarragona, també preveuria l'explotació de les instal·lacions de l'Anella Mediterrània.



Els anticapitalistes recorden que EUSES és un centre universitari privat. En aquest sentit, troben que no s'està donant resposta a les veritables necessitats de la ciutat en matèria universitària. Ans al contrari, ja que, segons els independentistes, amb aquesta acció el partit socialista dona ales a que aterri amb força a la ciutat la privatització dels estudis universitaris i s'allunya de teixir aliances amb la universitat pública de la ciutat.La CUP apunta que aquesta proposta recorda molt el projecte de gestió privada de Santa Gadea de l'Anella Mediterrània. Ara que fa poc que s'ha pogut arreglar l'embolic del Palau d'Esports i que aquest ja està donant servei als clubs i entitats de la ciutat, Tarragona no es pot permetre que es vulguin regalar aquestes instal·lacions pagades amb diners públics a una explotació privada.Els cupaires alerten del perill que la Tabacalera es converteixi en un Frankenstein de negocis privats si ja es comença a obrir la veda amb el projecte d'EUSES. Per a les anticapitalistes, aquesta aposta del PSC no fa més que evidenciar la manca de projecte de futur per la Tabacalera, la qual, aclaren, hauria de ser un centre de dinamització social i cultural 100% públic.