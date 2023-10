L'AV del Port es mobilitza contra el repintat de les zones de pàrquing regulat

L'entitat ha convocat avui una concentració de protesta per oposar-se a aquesta mesura i denunciar altres problemàtiques que no s'han resolt

Actualitzada 15/10/2023 a les 20:54

L'Associació de Veïns (AV) del Port havia advertit que, després de Santa Tecla, si no es produïen canvis positius envers el barri, organitzaria mobilitzacions de protesta contra l'Ajuntament de Tarragona. Gairebé un mes després de la Festa Major, l'entitat veïnal ha convocat avui, a partir de les 10 hores, una concentració a la cantonada entre carrer del Lleó i el carrer dels Rebolledo. Aquesta protesta coincideix amb la instal·lació de senyalització al carrer del Mar, i vies adjacents, que prohibeix estacionar-hi durant els pròxims tres dies. Des de l'associació de veïns, creuen que és per repintar les zones d'aparcament regulat taronja, que passarien a ser verdes.

Aquesta és una de les mesures que va proposar l'alcalde, Rubén Viñuales, per augmentar la recaptació i reduir el dèficit de 14 milions d'euros previst per al 2024. El batlle també havia suggerit fer aquesta conversió de zona taronja a verda al carrer d'Enric d'Ossó, on també s'han col·locat, durant aquest cap de setmana, senyals que prohibeixen aparcar del 17 al 20 d'octubre. Des del blog del barri del Port apunten que, en un primer moment, la presidenta de l'entitat veïnal, Mari Carmen Puig, pensava que la senyalització es devia a l'arribada del Pam a Pam. Després de trucar a la regidora de barri, van confirmar que no es tractava d'això. Quan Puig va preguntar si la intenció era repintar la zona taronja, no va obtenir resposta.

«Esperàvem que hauria de passar per plenari, on grups de l'oposició ja han mostrat el seu desacord», expressa la presidenta de l'AV del Port. Puig ha mostrat el seu malestar respecte a la possibilitat que s'acabi duent a terme aquesta mesura «pel perjudici que pot ocasionar al poc comerç que resisteix al barri i que podria posar-lo en perill, ocasionant més tancaments». En aquest sentit, apunta que molts comerciants no resideixen a la zona, sinó que són de fora i han d'estacionar els seus vehicles durant la jornada laboral. La zona taronja els permetia pagar només un euro per aparcar tot el dia. Amb la zona verda, el cost seria major i tindrien limitació horària de dues hores.

D'altra banda, l'associació veïnal denuncia que el barri «continua desatès» i que hi ha moltes problemàtiques «sense resoldre». Per tant, a través del blog del barri del Port, Puig insta els veïns a recuperar les pancartes als balcons «per un barri digne», «com a primers passos a una nova onada de mobilitzacions davant la passivitat i deixadesa envers el barri». Avui, a més, es recolliran signatures en contra del repintat de la zona taronja.