L'Audiència de Tarragona arxiva definitivament les diligències penals per l'Aparcament Jaume I

Actualitzada 16/10/2023 a les 11:44

L'Audiència Provincial de Tarragona ha ratificat la resolució de sobreseïment de les diligències penals per l'aparcament Jaume I. En la resolució, la Sala desestima el recurs d'apel·lació interposat pel consistori contra la resolució del Jutjat d'Instrucció núm.3 d'arxivament provisional que considerava «que en el material fàctic practicat, el Jutge va afirmar que els fets objecte d'enjudiciament no són enquadrats en cap tipus penal i que la pràctica de les diligències sol·licitades són innecessàries».En aquell moment l'Ajuntament de Tarragona ja estava personat en el cas com a perjudicat i com a responsable civil subsidiari, per la qual cosa també passava a actuar com a acusació particular. També s'hi va afegir l'empresa Aparcaments Municipals de Tarragona.La resolució de l'Audiència Provincial ratifica que les diligències practicades durant els 15 anys d'instrucció són més que suficients per decidir la continuïtat o no dels procés, i la decisió del Jutjat Instructor, valorant tota la informació, resultant de la copiosa instrucció, ha sigut la d'arxivar el procediment, decisió que comparteix la Sala de l'Audiència Provincial de Tarragona.El cas porta obert prop de 15 anys. El mes de juliol de 2009, l'Ajuntament va notificar a la fiscalia l'informe elaborat per la Comissió creada per tal de concretar possibles responsabilitats de gestió i econòmiques que es poguessin derivar de la construcció de l'aparcament Jaume I.Per altra banda, el Jutjat de Primera Instància número 15 de Madrid continua investigant la demanda civil interposada per Aparcaments Municipals de Tarragona contra les financeres del material que es troba a l'interior del pàrquing Jaume I. Aquesta causa mira de determinar si es va produir dobles pagaments del material que hi ha a l'interior de l'aparcament que havia de ser robòtic.