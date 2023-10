Detingut un jove de 22 anys per apunyalar un altre al centre de Tarragona

La víctima, que està ingressada a l'hospital Joan XXIII, va salvar la vida gràcies a un torniquet

Nou incident violent a Tarragona. Aquest passat dissabte, una baralla entre dos grups de persones, alguns d'ells de nacionalitat colombiana, va deixar a un jove ferit greu segons ha publicat ElCaso.cat. Els fets haurien succeït a la tarda en un bar proper al carrer Reding.Segons publica aquest mitjà, la baralla hauria començat amb un intent de robatori violent a la víctima que es va defensar i va acabar amb un tall molt profund d'arma blanca al braç. La víctima va perdre molta sang i va requerir un torniquet que li va realitzar un agent de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) per frenar l'hemorràgia. Finalment, el Servei d'Emergències Mèdiques el va traslladar a l'Hospital Joan XXIII, on segueix ingressat, sense que es temi per la seva vida.ElCaso.cat revela que agents de paisà van detenir un dels sospitosos de ser perpetrador de l'atac gràcies a la col·laboració ciutadana que va proporcionar una descripció de l'autor dels fets. El detingut, de 22 anys i nacionalitat colombiana, ha estat acusat d'un delicte de robatori amb violència en grau de temptativa i lesions.