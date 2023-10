Un pastisser de Torredembarra participa en el primer Campionat Mundial de Panettone per equips

El conjunt espanyol s'ha endut cinc premis especials

Actualitzada 15/10/2023 a les 18:51

Itàlia s'imposa com a guanyadora

Aquest cap de setmana s'ha produït el primer Campionat Mundial de Panettone per equips. En total, s'han enfrontat una desena d'equips de pastissers de països com Itàlia, Argentina, Alemanya, França, el Japó i Espanya.Concretament, l'equip espanyol estava format per Ton Cortés, de Cloudstreet Bakery (Barcelona), Rafa Aguilera, de Cal Jan (Torredembarra) i José Manuel Marcos Candela, de Cruixent (Redován, Alacant). Els dos primers es van proclamar guanyadors del concurs Millor Panettone Artesà d'Espanya el 2020 i el 2021, respectivament, i Candela es va proclamar subcampió del món de gelateria el 2018.L'equip s'ha entrenat durant les últimes setmanes a l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona sota la supervisió del professor de l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona Josep Romero, reconegut expert i organitzador del Concurs Millor Panettone Artesà d'Espanya.Els equips participants havien d'elaborar un panettone clàssic italià (de fruita confitada), un de xocolata i un tercer panettone salat i innovador. El de l'equip espanyol s'ha inspirat en el popular pa amb tomàquet i pernil.La preparació dels panettones s'ha realitzat durant aquesta setmana a Verona, mentre que el jurat professional ha fet la degustació, valoració i proclamació dels guanyadors ahir a Milà.Els resultats han donat la victòria a Itàlia, mentre que el Japó ha estat medalla de plata i Argentina de bronze. L'equip espanyol s'ha endut cinc premis especials: segon millor panettone de xocolata (al costat de l'Argentina); tercer millor panettone clàssic; millor treball en equip; millor taula i millor dossier de presentació.Itàlia s'ha imposat a les categories de millor panettone innovador, clàssic i de xocolata. En total, s'han enfrontat una desena d'equips de pastissers de països com Itàlia, Argentina, Alemanya, França o el Japó.