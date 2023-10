Salou assoleix el rècord de participants en la cursa de RAC1 amb 2.274 corredors

Josep Díaz ha estat el guanyador absolut de la cursa, amb un temps de 15 minuts i 42 segons

Actualitzada 15/10/2023 a les 18:23

Salou ha batut el rècord de participants en la vuitena edició de la cursa de RAC1: 2.274 corredors hi han participat aquest diumenge a la capital de la Costa Daurada. Pere Granados ha felicitat l'èxit de participació de la «festa de la ràdio i l'esport» i ha destacat la importància d'aquests esdeveniments esportius multitudinaris i familiars per a promoció de Salou com a municipi turístic més enllà del sol i platja.



Cronologia de l'esdeveniment

Des de primera hora del matí, milers de persones s'han aplegat al Passeig Jaume I de Salou, punt neuràlgic de l'esdeveniment.

Xavi Bundó, al capdavant del Via lliure, ha animat l'escalfament dels més de 2.000 corredors a la zona de sortida del circuit acompanyat de Jordi Basté i Joan Maria Pou, encarregats de transmetre la cursa al llarg del recorregut. El periodista tarragoní Esteve Giralt s'ocupava de retransmetre la cursa des d'una moto de l'emissora.

Oriol Cruz, Edu Mutante i Edu de Batlle també han format part de la festa i han comentat el minut a minut de la prova en clau d'humor. Joan Lluís García, cap d'esports de RAC1, Mònica Usart, cap de meteorologia, Joan Maria Morros, cap d'informatius, entre altres noms de l'emissora també s'han sumat la Cursa de RAC1 que ha tingut lloc aquest matí a Salou.



A dos quarts de deu, al davant del Xalet Torremar, l'edifici modernista seu del Patronat Municipal de Turisme de Salou, Pere Granados, alcalde i president del patronat municipal, Eulàlia Carbonell, directora gerent de RAC1, i Xavi Pérez, director de continguts de l'emissora, han donat el tret de sortida als més de 2.200 corredors que han corregut el primer quilòmetre al llarg del passeig Jaume I de Salou tenyint-lo de vermell.



Els corredors, que han recorregut l'extens litoral de la ciutat, també han passat pel landmark amb el nom de la ciutat, el modernista Xalet Bonet i l'edifici de Capitania. La marea vermella s'ha endinsat cap al centre enfilant-se per l'emblemàtic carrer Barcelona fins a arribar a la Torre Vella per després tombar pel carrer Pere Martell. Els participants han arribat al passeig Miramar, fent un gir de 180° i l'han tornat a resseguir per tornar al passeig Jaume I i traspassar la línia de meta.



Premis i guanyadors

A quarts d'11 del matí, Xavi Bundó i Aleix Parisé han conduït el lliurament de premis en directe dins del programa Via lliure:

• El podi femení l'han assolit, amb un temps de 17 minuts i 55 segons, Elisa Melilli (1a classificada, també de l'edició anterior), Andrea Bernal (2a classificada) i Marta Mesalles (3a classificada).

• El podi masculí l'han coronat Josep Díaz amb un temps de 15 minuts i 42 segons (1r classificat, 2n classificat de l'edició anterior), David Rodríguez (2n classificat) i Álvaro Baceiredo (3r classificat).

• La categoria de RAC1, en la classificació masculina l'han guanyat, Martí Oliveras amb un temps de 21 minuts i 3 segons i Laia Vila, en la femenina, amb 23 minuts i 57 segons, guanyadora també de l'edició anterior.



A banda del trofeu commemoratiu, els guanyadors han rebut un lot de Torrons Vicens i una ampolla de Vermut Miró.

Aparicions i actuacions musicals

L'acte ha comptat amb la presència d'en Ramon i la Maria, la parella de pescadors de la Colla Gegantera de Salou. La Mulassa de l'Associació Sal-i-ou de Salou i el ball de bastons han animat els participants de la cursa.



D'altra banda, també s'han dut a terme actuacions musicals d'artistes com Roba Estesa, Alèxia, la finalista de la segona edició d'Eufòria. Altres convidats salouencs i de la província han passat pel programa són l'actor William Miller i en Joan Reig, bateria d'Els Pets.