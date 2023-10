Les Jornades Modernistes dels Pallaresos oferiran 30 tallers per als nens i nenes

La programació comptarà amb dos tallers nous

Actualitzada 15/10/2023 a les 11:12

Les III Jornades Modernistes del Camp de Tarragona Els Pallaresos 1900 oferiran, el cap de setmana del 4 i 5 de novembre, prop d'una trentena d'activitats dedicades als nens i nenes, per fer despertar la seva creativitat i perquè coneguin el món de Josep Maria Jujol i el Modernisme.Com a novetat d'enguany d'enguany, es duran a terme dos tallers nous: un sobre la construcció de monogrames modernistes i l'altre sobre alabastre, on tothom que hi participi realitzarà un penjoll fet amb aquest material.D'altra banda, la programació també englobarà tallers com Jugant com l'any 1914, un espai lúdic creat per Ludiespai, perquè els infants juguin amb jocs tradicionals de fusta típics del segle XX, a més d'un taller didàctic de vitralls modernistes, amb la Dolors Lafuente, que permetrà conèixer les tècniques de la realització de vitralls al llarg de la història.Una altra opció és el taller didàctic de pintura Els colors de Jujol, que té per objectiu endinsar els nens i nenes en l'univers cromàtic de Jujol, fent-los acolorir unes siluetes de dibuixos i obres de l'artista d'una manera lliure per estimular la seva imaginació.En acabat, dins la programació també destaquen el Conte contes musicalitzat per l'Escola de Música Lautaro, i el taller didàctic de dibuix Els muixonots de Jujol, on, a partir de l'observació i estudi de les formes dels ocells, els participants podran crear una plantilla que ens servirà de matriu per a fer una impressió.Les III Jornades estaran dedicades a l'any 1914, quan Josep Maria Jujol començà les obres de remodelació de la Casa Bofarull, la casa pairal més coneguda dels Pallaresos. Enguany també se celebra el 100 aniversari de la mort de l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner, autor de la Casa Navàs i l'Institut Pere Mata de Reus o del Palau de la Música Catalana i de l'Hospital Sant Pau de Barcelona.